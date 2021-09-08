Вятрович: Россия и ковид привели к стремительной деградации украинцев

08.09.2021 17:46 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские книжные магазины и библиотеки стремительно пустеют, а отказывающийся читать народ деградирует.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил бывший директор Украинского института национальной памяти, а ныне депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с чтением, книгоизданием и распространением книг в Украине сложилась катастрофическая. Разрушительное влияние России и короновирусный локдаун привели к тому, что ассортимент и тиражи книг стремительно сокращаются. Десятки книжных магазинов закрылись. Большинство библиотек сегодня больше напоминают склады старой макулатуры, чем современные культурные центры», – сказал политик.

Он подчеркнул, что Украину уже накрывает эпидемия повальной деградации.

«Но, в отличие, от других европейских соседей, наша власть не увеличивает, а сокращает финансирование культурной отрасли. Украинцы всё меньше читают. Речь идёт о прямой угрозе интеллектуальной деградации, которую могут остановить только неотложные и системные шаги в этом направлении», – резюмировал резюмировал Вятрович.

Напомним, ранее в Киеве призвали в рамках борьбы с «агрессором» ввести баснословные пошлины на русскую литературу , или же вообще запретить её. Кроме того, в рамках проводимой Киевом тотальной украинизации в украинских школах и библиотеках стали уничтожать русскоязычные книги .

Также накануне в Херсоне заявили , что многочисленные случаи провала в прокате украинских фильмов, неспособность выиграть в условиях честной конкуренции у русскоязычного культурного продукта, – отнюдь не следствие провинциальности, вторичности и слабости украинских авторов, а результат козней России.