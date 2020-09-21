Киевский пиарщик шарлатанов: Вакарчук утратил связь с космосом

21.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинский «певец Майдана», дважды депутат Верховной рады Святослав Вакарчук больше не может писать песни и музыку.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известный антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, Вакарчук разменял этот «дар» на политику, и в итоге провалился на обоих направлениях.

«Бедный Вакарчук. Ну это же на грани гениальности парень. Как он себя растворил в этой гадости политической. Как он растворил – мы же песен не видим новых. А знаете, почему не слышим песен? Потому что контакт с космосом, откуда ему нашептывали тексты и музыку, прерван из-за вторжения в политические эти баталии. А контакт с космосом терять нельзя, потому что высшее, если оно есть или нет, оно не терпит размена.

Как только ты размениваешься, в данном случае на политику, тебе обрубают творчество. И все, это самое высшее наказание, когда творцу обрубается канал творчества», – заявил Гордон.

Напомним, Святослав Вакарчук дважды поддерживал украинские майданы и приходил после них в Верховную раду. При этом, оба раза он быстро разочаровывался и заявлял о своем уходе из политики. Правда, в последнем случае Верховная рада отказалась досрочно прекращать его полномочия депутата от партии «Голос».

Интересно, что сам Вакарчук признался, что обманывал избирателей – он якобы никогда всерьез не намеревался заниматься политикой, а создал партию «Голос» только для того, чтобы на своей известности провести ее в парламент и заранее планировал бросить политику ради музыки.

Напомним также, что Святослав Вакарчук с 2014 года несколько раз выступал на мероприятиях, организованных для российской публики. Так, во время событий в Иловайске 26 августа 2014 года он пел в Юрмале для российских чиновников, российских бизнесменов, российских артистов. Он также пел на так называемой «русской вечеринке» в отеле «Фонтенбло» на праздновании Нового года в январе 2015 года, то есть как раз во время боев за донецкий аэропорт. В сентябре 2015 года Святослав Вакарчук выступал на мероприятии у одного из российских водочных олигархов.