10.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Украина
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Киевский политик: Украина разворачивается в сторону России




Недавнее избрание премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля якобы является реваншем пророссийского истеблишмента

Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявила депутат Верховной рады прошлого созыва от партии «Самопомощь» Виктория Войцицкая.

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«Для страны увольнение Алексея Гончарука означает повышение рисков экономической дестабилизации. Это может стать началом конца эпохи деолигархизации, а также началом реванша пророссийского истеблишмента. Такой шаг способен привести к торможению и приостановке процессов евроинтеграции и изменению вектора движения — переориентации на Таможенный союз», – считает политик.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский оказался неспособным выбирать такую команду, которая обеспечила бы исполнение его предвыборных обещаний.

«Зеленский не захотел поддержать эту правительственную команду в сложные времена, когда началась спланированная атака со стороны олигархических СМИ», – сказала Войцицкая.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 4 марта правительство Алексея Гончарука было отправлено в отставку. Новый кабмин возглавил бывший менеджер олигарха Рината Ахметова Денис Шмыгаль, которого избрали под крики «Ганьба».

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