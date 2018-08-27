27.08.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Украина

Киевский политолог: Маккейн был не таким уж «другом» Украины, как это расписывает Порошенко



Фигура американского сенатора Джона Маккейна не такая однозначная по отношению к Украине, как это подают украинские политики в причитаниях в связи с его смертью.
Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политический эксперт Антон Финько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«Как сказал один из его очень жёстких противников с лагеря новых правых, «у Маккейна всегда одна политика – бомбардировки». И это совсем не обозначает, что его политическая линия всегда совпадала с интересами Украины.

Например, мы все помним бомбардировки Косово, которые далее привели к провозглашению его независимости. Маккейн был жёстким лоббистом вторжения в косовский инцидент, и он очень жёстко и последовательно критиковал администрацию Клинтона за то, что она, по мнению Маккейна, «давала заднюю», – рассказал политолог.

«Однако провозглашение независимости Косово никогда не соответствовало интересам Украины и независимость ею не была признана. Украина не была заинтересована в этом конфликте, как и вообще она не заинтересована в конфликте между Западом и Востоком, эскалации этого конфликта, который далее развязывается на её территории, где сильнейшие игроки меряются между собой силами», – считает Финько.

«То есть, косовский инцидент, подчёркивает неоднозначность для Украины фигуры сенатора от Аризоны и крестного сына в политике Барри Голдуотера пана Маккейна», – добавил украинский эксперт.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», на украинском ТВ начали всерьёз обсуждать инициативу назвать улицу в Киеве именем Джона Маккейна за неоценимый вклад в «незалежность».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть