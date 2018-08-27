Киевский политолог: Маккейн был не таким уж «другом» Украины, как это расписывает Порошенко

27.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Фигура американского сенатора Джона Маккейна не такая однозначная по отношению к Украине, как это подают украинские политики в причитаниях в связи с его смертью.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политический эксперт Антон Финько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как сказал один из его очень жёстких противников с лагеря новых правых, «у Маккейна всегда одна политика – бомбардировки». И это совсем не обозначает, что его политическая линия всегда совпадала с интересами Украины.

Например, мы все помним бомбардировки Косово, которые далее привели к провозглашению его независимости. Маккейн был жёстким лоббистом вторжения в косовский инцидент, и он очень жёстко и последовательно критиковал администрацию Клинтона за то, что она, по мнению Маккейна, «давала заднюю», – рассказал политолог.

«Однако провозглашение независимости Косово никогда не соответствовало интересам Украины и независимость ею не была признана. Украина не была заинтересована в этом конфликте, как и вообще она не заинтересована в конфликте между Западом и Востоком, эскалации этого конфликта, который далее развязывается на её территории, где сильнейшие игроки меряются между собой силами», – считает Финько.

«То есть, косовский инцидент, подчёркивает неоднозначность для Украины фигуры сенатора от Аризоны и крестного сына в политике Барри Голдуотера пана Маккейна», – добавил украинский эксперт.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», на украинском ТВ начали всерьёз обсуждать инициативу назвать улицу в Киеве именем Джона Маккейна за неоценимый вклад в «незалежность».