Киевский пропагандист подстрекает футбольную сборную Украины к разжиганию международного скандала

10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на запрет УЕФА печатать на спортивной форме бандеровское приветствие «Героям слава», украинской сборной по футболу следует этим пренебречь, несмотря на угрозу штрафа и даже дисквалификации.

Об этом у себя в Facebook написал главред киевского пропагандистского издания «Цензор», русофоб Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он написал, что не может быть никаких компромиссов, и сборная Украины должна выходить на матчи в форме с надписью «Героям Слава!», даже – несмотря на запрет УЕФА. По словам пропагандиста, раз «Слава Украине! Героям Слава!» – это официальная государственная символика, то заявление футбольного союза – вмешательство во внутренние дела Украины.

«Символика Украины утверждена УЕФА заблаговременно в декабре 2020-го года, поэтому просмотр этого вопроса УЕФА за два дня до начала турнира – безосновательный. Это нарушает правила утверждения предметов формы», – аргументировал Бутусов.

Также он выразил глубокое убеждение, что УЕФА приняла данное решение под открытым давлением России и лично президента Путина.

«Объявление о запрете формы, которое делается неофициально, и анонсируется через российские СМИ за два дня до начала турнира – это просто позорное и недостойное поведение УЕФА, откровенно антиукраинская акция, которую стесняются объявлять официально даже сами организаторы», – возмущался пропагандист.

Подводя итог, он подчеркнул, что отказ от бандеровского приветствия на форме украинской сборной – это большой стыд и отказ от государственных символов Украины.

«Убежден, сборная Украины в любом случае должна играть в форме с надписью «Героям Слава!», Даже, несмотря на запрет УЕФА. Пусть УЕФА попытается через такую ​​причину отстранить нашу команду – тогда весь мир увидит этот позорный заговор. Пусть попробуют оштрафовать – мы поборемся в суде… Это именно тот случай, когда ради принципов надо не соглашаться, а смело идти на конфликт», – подстрекал Бутусов.

При этом он допустил, что возможно «техническое поражение», однако «моральное поражение гораздо страшнее».

Ранее одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко предложил к изображённой на форме карте Украины с Крымом и Донбассом добавить Кубань.