На футболке сборной Украины появилась Кубань

Киев, Вадим Москаленко
На футболке сборной Украины появилась КубаньНовости Украины
Одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил внести изменения в дизайн формы украинской сборной на чемпионат Европы, дорисовав к карте Украины, кроме Крыма и Донбасса, ещё и Кубань.
Соответствующее предложение он опубликовал в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
Также Алексей Гончаренко продемонстрировал изображение предлагаемой новой формы украинских футболистов.
«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить», – написал он.
Интересно, что, несмотря на проводимую киевским руководством политику тотальной украинизации, в которой участвует и сам депутат, этот призыв он написал на русском языке.
Напомним, ранее Алексей Гончаренко неоднократно заявлял, что Кубань является «исконно украинской землёй», и призывал вернуть её под контроль Киева тем или иным способом.
Идея об «украинской» Кубани будоражит умы националистов, в связи с чем в Киеве начали призывать к оказанию поддержки мифическому кубанскому сепаратизму.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.