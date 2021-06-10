На футболке сборной Украины появилась Кубань

Новости Украины

Одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил внести изменения в дизайн формы украинской сборной на чемпионат Европы, дорисовав к карте Украины, кроме Крыма и Донбасса, ещё и Кубань.

Соответствующее предложение он опубликовал в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также Алексей Гончаренко продемонстрировал изображение предлагаемой новой формы украинских футболистов.

«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить», – написал он.

Интересно, что, несмотря на проводимую киевским руководством политику тотальной украинизации, в которой участвует и сам депутат , этот призыв он написал на русском языке.

Напомним, ранее Алексей Гончаренко неоднократно заявлял , что Кубань является «исконно украинской землёй», и призывал вернуть её под контроль Киева тем или иным способом.

Идея об «украинской» Кубани будоражит умы националистов, в связи с чем в Киеве начали призывать к оказанию поддержки мифическому кубанскому сепаратизму .