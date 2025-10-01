Киевский пропагандист возмущён: Зачем строить стадионы и дороги, если они достанутся России?

Игорь Шкапа.  
01.10.2025 20:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 900
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна закапываться и бетонироваться, не принимая во внимание нужды гражданского населения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил ведущий Дмитрий Тузов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна закапываться и бетонироваться, не принимая во внимание нужды гражданского населения. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я довольно часто слышу, когда говорят: «Слушай, что ты заришься на гражданский бюджет? Он же гражданский бюджет. В стране дороги должны строиться». Я – за. В стране должны строиться дороги, стадионы, эстакады, развязки, но большая часть всей этой инфраструктуры должна строиться после войны, мне кажется. Ибо иначе вопрос, если придет враг, то кому нужны будут все эти замечательные покрытия и отличные развязки?», – говорит русофоб.

По его словам, гражданский бюджет надо перераспределить на военные нужды.

«Чтобы страна действительно закапывалась в хорошем смысле этого слова, бетонировала предприятия, заводы, защищая их, для производства тех же дронов и ракет, используя все имеющиеся возможности без отголосков мирного времени.

Понятно, что на стройках много зарабатывают. Вот они и разворачиваются в гражданских городах достаточно интенсивно. Опять же повторюсь: я не против строительства, я за то, чтобы страна выстояла», – пафосно подытожил Тузов.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить