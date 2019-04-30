Киевский режим боится, что все украинцы выберут Россию

30.04.2019, Москва

Резкие заявления новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко касательно перспективы выдачи российских паспортов всем жителям страны связаны со страхом, что Украина может потерять практически всех своих граждан.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский общественно-политический деятель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент сказал, что он сейчас подумывает, чтобы эту ускоренную процедуру предложить всем гражданам Украины. Это важнейший момент. Дальше на эту фразу Путина отреагировали и Порошенко, и Зеленский, которые прекрасно понимают, что это очень опасное заявление для нынешнего украинского режима, потому что если 30 миллионов граждан Украины получат российский паспорт, то развитие событий очень сложно предсказать, это изменит всю ситуацию», – сказал Стариков.

По его мнению, именно с этой опасностью связана попытка Зеленского отшутиться и сказать, что он готов предоставлять российским гражданам выдавать паспорта Украины.

«И уже эту его фразу парировал Путин, который сказал: «Прекрасно, выдавайте украинское гражданство». Я бы от себя добавил, если кто-то захочет его получать. Я ради интереса посмотрел: за 2018 года 17 российских граждан получили украинское гражданство, а в целом украинское гражданство получила тысяча человек. Для сравнения, российское гражданство в 2018 году получили порядка 80 тысяч граждан Украины, так что, пожалуйста, выдавайте», – отметил эксперт.

При этом, по его словам, массовое получение украинцами российского гражданства может привести к краху киевского режима, который потеряет контроль даже над собственной армией.

«Нервная реакция Зеленского и Порошенко почему происходит? Потому что они понимают, что между Россией и их нынешней Украиной десятки миллионов граждан Украины могут выбрать Россию, и поэтому вопрос: а кого будет слушать российский военнослужащий, теща которого, жена и дети – все получили российский паспорт? Там огромное количество вопросов, на которые нет ответов, но сам факт, что они возникли – это и была цель той идеи, которую мы многократно озвучивали – дать паспорта Донбассу, а потом всем гражданам Украины», – резюмировал Стариков.

Напомним, ранее Николай Стариков также заявлял, что с получением российского гражданства жители Донбасса окажутся под защитой своей большой Родины, которая, таким образом, сделала первый шаг к воссоединению разделенного русского народа.