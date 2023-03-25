На Украине объявили, что Авдеевка не имеет стратегического значения

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Падение Донецка якобы может произойти до конца апреля, что будет означать стратегическое поражение России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевский политолог и офицер 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУТ Тарас Березовец.

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Он считает, что ВС РФ сосредоточили усилия на Авдеевском направлении, поскольку хотят обезопасить Донецк.

«Потому что подразделения ВСУ находятся максимально близко к Донецкому областному центру именно на Авдеевском направлении. Очевидно, враг опасается начала контрнаступления ВСУ в ближайшие четыре-шесть недель, а потому считает, что Донецкое направление может стать одним из тех, по которым украинская армия будет осуществлять контрнаступательные действия. Понятно, что этих контрнаступлений и ударов будет несколько, но противник считает, что Донецкий — один из приоритетных. Потому что деоккупация и падение Донецка, которое может произойти до конца апреля, для агрессора будет означать огромное поражение не только пропагандистское, но и стратегическое. Поэтому противник пытается отодвинуть линию фронта», – сказал Березовец в интервью киевскому изданию «Новое время».

У него поинтересовались, может ли Авдеевка стать новым Бахмутом?

«Такие оценки появляются. В действительности тот же Бахмут уже утратил свое стратегическое значение. Во-первых, потому что там давно уже выстроены фортификационные линии, начиная от Часового Яра и дальше в сторону Дружковки, а на севере — в сторону Славянска. То есть в принципе Бахмут уже большого стратегического значения не имеет. Авдеевка же никогда суперстратегической не была. Для врага она важна, чтобы отодвинуть линию фронта от Донецка и таким образом обезопасить себя. Но даже если им удастся продвинуться на Авдеевском направлении, то это ничего не изменит, потому что наши огневые средства поражения позволяют преодолевать расстояние до Донецка и их позиций даже [с помощью] РСЗО Град, не говоря уже о западных системах», – считает офицер ВСУ.

На днях, как сообщал «ПолитНавигатор», британская разведка сообщила, что русские обходят Авдеевку с севера, а город превращается во второй Бахмут.

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