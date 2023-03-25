На Украине объявили, что Авдеевка не имеет стратегического значения
Падение Донецка якобы может произойти до конца апреля, что будет означать стратегическое поражение России.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевский политолог и офицер 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУТ Тарас Березовец.
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Он считает, что ВС РФ сосредоточили усилия на Авдеевском направлении, поскольку хотят обезопасить Донецк.
«Потому что подразделения ВСУ находятся максимально близко к Донецкому областному центру именно на Авдеевском направлении. Очевидно, враг опасается начала контрнаступления ВСУ в ближайшие четыре-шесть недель, а потому считает, что Донецкое направление может стать одним из тех, по которым украинская армия будет осуществлять контрнаступательные действия.
Понятно, что этих контрнаступлений и ударов будет несколько, но противник считает, что Донецкий — один из приоритетных. Потому что деоккупация и падение Донецка, которое может произойти до конца апреля, для агрессора будет означать огромное поражение не только пропагандистское, но и стратегическое. Поэтому противник пытается отодвинуть линию фронта», – сказал Березовец в интервью киевскому изданию «Новое время».
У него поинтересовались, может ли Авдеевка стать новым Бахмутом?
«Такие оценки появляются. В действительности тот же Бахмут уже утратил свое стратегическое значение. Во-первых, потому что там давно уже выстроены фортификационные линии, начиная от Часового Яра и дальше в сторону Дружковки, а на севере — в сторону Славянска. То есть в принципе Бахмут уже большого стратегического значения не имеет.
Авдеевка же никогда суперстратегической не была. Для врага она важна, чтобы отодвинуть линию фронта от Донецка и таким образом обезопасить себя. Но даже если им удастся продвинуться на Авдеевском направлении, то это ничего не изменит, потому что наши огневые средства поражения позволяют преодолевать расстояние до Донецка и их позиций даже [с помощью] РСЗО Град, не говоря уже о западных системах», – считает офицер ВСУ.
На днях, как сообщал «ПолитНавигатор», британская разведка сообщила, что русские обходят Авдеевку с севера, а город превращается во второй Бахмут.
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