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Новости Украины

Украину настойчиво толкают на реализацию Минских соглашений, что в итоге обернется катастрофическими последствиями для страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием пишет доктор социологически наук Александр Шульга из Института социологии НАН Украины.

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«Уже сейчас есть большие риски, что, в результате многосторонних переговоров разрядкой беспрецедентного напряжения станет фактическое выполнение «минских соглашений», включая их политическую часть. Какие бы осторожно-оптимистичные итоги ни подводили большие советники после «Нормандии», мы понимаем, что нам прокладывают путь к выполнению «Минска». Прозвучавшее между строк на вчерашней пресс-конференции президента Зеленского иностранным журналистам — тому подтверждение: если НАТО не хочет воевать за нас с Россией, то мы сами сделаем свой выбор», – пишет Шульга.

Он отмечает, что в случае реализации властью «минского сценария» можно прогнозировать серьезный парламентский и общий политический кризис в стране. Также ученый напоминает, что предыдущая попытка согласиться на «минский мир» привела к взрыву гранаты 31 августа 2015 года под Радой и гибели четырех нацгвардейцев.

«Такое развитие ситуации тем более вероятно, что на восьмой год войны на Донбассе, у общества нет ответа, какой вариант решения наиболее приемлем: согласно данным Мониторинга Института социологии НАН Украины, на конец 2021 года 40% граждан не могут ответить на этот вопрос, по 15% — выступают за продолжение боевых действий и экономическую блокаду, 13% — готовы отказаться от оккупированных территорий и 16% — считают, что необходимо предоставить этим территориям особый статус», – обращает внимание социолог.

По его мнению, такая неопределенность дает президенту как возможность принимать решения, необходимые для имплементации «минских соглашений», так и таит уже указанные риски.

«Ответом на эту патовую ситуацию — война с Россией или «Минск» с гражданским противостоянием внутри страны — могут стать досрочные президентские выборы», – резюмирует Шульга.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Москва потребовала от США принуждения к миру.

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