Украинская власть не может обеспечить эффективную защиту даже Киева, не говоря о других городах. При этом, ежедневно ВСУ пытаются атаковать Москву десятками беспилотников, которые успешно сбиваются, не долетая до столицы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

