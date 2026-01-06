Киевское ПВО насквозь дырявое, в отличие от Москвы, – экс-советник Кучмы
Украинская власть не может обеспечить эффективную защиту даже Киева, не говоря о других городах. При этом, ежедневно ВСУ пытаются атаковать Москву десятками беспилотников, которые успешно сбиваются, не долетая до столицы.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Киев оказался совершенно не готовым к такого уровня ударам, и мы видим до сих пор на левом берегу не восстановлено электричество, теплоснабжение, водоснабжение, ну и, соответственно, канализация и все остальное.
Что показала ночь на 5-е, что город не в состоянии даже от небольшого объёма дронов отбиться, уже не говоря про баллистику, про серьёзные ракеты. Практически уже четыре года скоро будет, а оказалось, что это всё болтовня…
То есть, мы с вами видим, что практически ничего сделать на сегодняшний день власть не может. Делаем вывод из этого какой? По сути, идет планомерное уничтожение жизнедеятельности украинских городов, прежде всего тех, которые являются или железнодорожными логистическими центрами, или областными центрами, или там имеется какой-то набор разных важных предприятий.
Второй вывод. Попадания очень эффективные, в отличие от Украины. Каждый вечер сообщается, что в Москве летит 20−30 дронов, они их все сбивают. То есть пробить московскую ПВО-оборону на сегодняшний день ни Мадьяр, ни СБУ, ни ГРУ – никто не может», – заявил Соскин.
