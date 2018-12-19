Киеву предлагают готовиться к операции «Принуждение к миру по-грузински»

19.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Киевским «ястребам» стоит готовится к тому, что Россия без объявления войны принудит их к миру, так, как это было сделано с Грузией в 2008 году.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам журналиста, у ЛДНР достаточно вооружений, чтобы отразить первый удар ВСУ в случае наступления ВСУ и даже, возможно, перехода в контрнаступление.

Он также посоветовал «ястребам» в Киеве не воспринимать недавнее заявление главы МИД РФ, что Россия не будет воевать с Украиной как слабость, потому что Грузии в своё время Россия войну тоже не объявляла.

«На самом деле вчера Лавров сказал о том, что никогда Россия не будет воевать с Украиной, и многие это восприняли как слабость. Я хотел бы предостеречь, потому что Грузии мы в своё время войну тоже не объявляли. Мы принуждали к миру Саакашвили. Мы и Украине её не будем объявлять. У нас нет наземной операции в Сирии.

Но при этом, наши силы специальных операций, в рамках специальных заданий, в рамках обеспечения работы авиации, в рамках обеспечения гуманитарных коридоров так кошмарят бармалеев, что любо-дорого посмотреть. Поэтому если кто-то соберётся в отпуск на Украину в Донбасс – тоже никто никого не остановит. Поэтому я бы на месте ястребов в Киеве это как слабость не воспринимал», – резюмировал Коц.

Напомним, накануне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной.