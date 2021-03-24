Кинув Китай, украинская власть окончательно отрезала Крым – киевский эксперт

24.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Национализация предприятия «Мотор сич», в результате которого китайские инвесторы теряют свои инвестиции, приведёт к тому, что возвращение Крыма под власть Киева станет фактически невозможным, а в украинской экономике настанет катастрофа.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу «Мотор сич» – хороший выход это национализация. Да, это хороший выход, но национализация должна проводиться не вообще, а для чего-то. То есть, вы хотите развивать авиастроение, должен быть какой-то бизнес-план у нового собственника – государства.

А его нет. Задача – просто отобрать и кинуть китайских инвесторов. То есть, этим самым Украина просто показала всему миру, что инвестировать в Украину нельзя, потому что государство, просто без юридических причин, отбирает собственность.

Государство выступило в качестве рейдера, нарушив собственные законы, гарантии, межгосударственные договора, гарантирование инвестиций, и так далее», – сказал он.

Более того, по мнению эксперта, этим решением Украина ещё дальше отодвинула от себя возвращение Крыма, потому что признание полуострова российским – таким государством, как Китай, сделает любую реинтеграцию невозможной.

«Что сделали китайцы? Они сделали очень красиво – начали сотрудничать с крымскими властями. То есть, делегация Китая уже была в Крыму, и какое-то сотрудничество там обсуждала. Скорее всего, что они обсуждали те программы, которые были в своё время подписаны с Украиной, и в которых Китай заинтересован.

Вот, фактически, выполняя волю США, Украина ещё раз пошла по пути ещё большей потери Крыма. Потому что если хоть одно великое государство признает Крым российским, можно сказать – всё, борьба за возвращение может быть прекращена, потому что она будет просто смешно выглядеть», – добавил Степанюк.

Также экономист подчеркнул, что разрыв торговых отношений с Китаем грозит для Украины катастрофой и вне рамок крымского вопроса.

«Более того, я скажу, что Китай – это самый крупный торговый партнёр Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой – это будет просто катастрофа, учитывая полтора миллиарда потребителей и технологическое сотрудничество», – резюмировал экономист.

Напомним, ранее в Киеве обвинили Китай в том, что он не разрывал отношения компаниями Крыма после 2014 года.