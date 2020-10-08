Киргизские бунтовщики погрязли в дрязгах

08.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Свергнувшие в ходе уличных беспорядков власть в Киргизии оппозиционеры не могут поделить портфели.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал политолог Арсен Усенов.

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По его словам, 7 октября в Бишкеке наступила относительная стабильность: люди вышли на работу, а привычный ход жизни нарушают только митинги в центре города.

«Особенно оживленно возле Дома правительства. Там различные политические силы борются за должности. При этом даже некоторые банки открылись, хотя говорят, что из банкоматов вывели средства, чтобы избежать ограблений, и продолжают оставаться закрытыми некоторые пункты обмена валют», – отметил эксперт.

При этом он говорит, что пока не ясно, как будет развиваться политическая ситуация.

«Шансы Жээнбекова остаться у власти можно назвать утраченными, но пока не известно, каким образом оппозиция будет добиваться его формального отстранения от власти. При этом у оппозиции есть несколько центров силы, которые вошли в противоречие друг с другом. Два координационных совета спорят между собой, кто должен войти в новое правительство, а молодежь, которая сыграла в восстании ключевую роль, заявляет, что она вообще устала от политиков старой формации», – резюмировал Усенов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киргизию предложили ввести части Росгвардии.