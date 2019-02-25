Киркоров бросился на защиту Лазарева, не признающего российский Крым

25.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Артист Филипп Киркоров встал на защиту певца Сергея Лазарева, которого лидер ЛДПР Владимир Жириновский требовал отстранить от участия в конкурсе Евровидение как представителя РФ, поскольку Лазарев ранее в интервью украинскому ТВ отказался признавать российский статус Крыма.

«Сергею и так непросто сейчас. И та волна, которая идет, как мне кажется, не очень правильна с точки зрения патриотизма и не достойна уровня нашего представителя на конкурсе. Наоборот, Сергея сейчас надо поддержать, окрылить, вдохновить, а не травить. А что сейчас происходит? Что это за разговоры, что за визги, писки?! Со стороны жириновских там и им подобных! Которые приплетают какие-то небылицы, обвиняют в том, чего нет. Что за манера, присущая именно в нашей стране – бей своих, чтобы чужие боялись!» – сказал Киркоров в интервью «Московскому комсомольцу».

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По его словам, «Сергей, конечно, крепкий орешек и не станет хуже выступать из-за каких-то там плевков некоторых деятелей».

«Это было абсолютно правильное решение – отправить именно Сергея Лазарева, который идеально подходит по меркам евроартиста. Прекрасный артист, был уже на конкурсе, бывалый боец, блистательно поет и разговаривает на английском», – уверяет Киркоров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Жириновский заявил, что против нескольких звёзд шоу-бизнеса, продолжающих в угоду Западу или Украине оспаривать целостность территории РФ, нужно показательно возбудить несколько уголовных дел.

Лазарев ранее в интервью украинским СМИ заявлял, что сознательно отказался от участия в концертах, которые во время Русской весны проходили в поддержку жителей Крыма на полуострове.

Лазарев утверждал, что считает Крым украинским и оправдывал государственный переворот на Майдане в Киеве.

По словам Жириновского, ЛДПР потребует от Первого канала не посылать певца Сергея Лазарева на Евровидение в Израиль, поскольку он не признает Крым российским.