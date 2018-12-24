Киселёв разводит руками: «Путинский режим ничего не берёт, надежда на внука»

24.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Многие пророчили, что нынешняя российская власть долго не продержится, но реальная действительность развеяла эти иллюзии.

Об этом заявил перебравшийся в Киев бывший российский журналист Евгений Киселев, которого цитирует журнал “Країна”.

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“После аннексии Крыма и провала на Донбассе все говорили, что путинский режим рухнет. Но прошло пять лет, режим не рухнул даже при обвале цен на нефть. Многие наблюдатели говорят, что это может продолжаться чуть ли не вечно”, – сокрушается пропагандист, обслуживающий режим на Украине.

При этом надежду Киселёв возлагает лишь на молодежь.

“Вот решил поговорить с внуком о политике. Спрашиваю: “Что ты думаешь о Путине?” Он: “Женя, да ты что? Это же полный отстой”. И это меня как-то вдохновило. Переспросил: “Это ты так думаешь?” А он: “Нет, это все так думают”, – сказал Киселев.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в украинском Институте мировой политики пришли к выводу, что Россия успешно адаптируется к западным санкциям.

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