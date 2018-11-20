В Киеве признали, что зря надеялись на антироссийские санкции Запада

20.11.2018, Киев, Игорь Петров

Хотя антироссийские санкции со стороны США и ЕС оказали негативный эффект на экономику России, она успешно адаптируется к ним и готовится к следующим шагам со стороны Запада.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве примера того, что санкции оказывают определенный эффект, эксперт назвал проблемы с получением РФ энергетических установок для своих надводных кораблей.

“Однако, с другой стороны, российская экономика уже приспособилась к санкциям, которые были введены странами ЕС и США в 2014 году. Хорошим подтверждением этому является динамика ВВП РФ – если в 2015-2016 годах российская экономика сокращалась, то с 2017-го демонстрирует рост”, – сказал Белесков.

Он также добавил, что США и особенно страны ЕС не спешат вводить санкции, которые могли бы оказать серьезное влияние на экономику РФ, хотя в Москве готовятся именно к худшему сценарию.

“Так, был принят ряд мер на фоне негативных ожиданий по внедрению положений CAATSA [закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»] в начале 2018 года. Кроме того РФ в 2018 году провела массовую распродажу ценных бумаг Минфина США и продолжила тенденцию увеличения золотого запаса. Только с начала этого года российский золотой запас вырос на 200 тонн, а его доля в золотовалютных резервах составляет 17,71%.

Как итог – Украина должна изменить свои ожидания относительно потенциала политики санкции ЕС и США в отношении РФ. Официальный Киев может поучиться у Москвы планированию, исходя из наихудшего сценария развития событий. В украинских реалиях это означает осознание того, что серьезные санкции в отношении РФ, скорее всего, не будут введены, а уже введенные санкции не будут иметь желаемое влияние на поведение России на международной арене”, – резюмировал эксперт.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на форуме, организованном беглым олигархом Михаилом Ходорковским, пожаловались, что Россию не берут никакие санкции.