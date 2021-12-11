Кишинев идет на конфронтацию с Москвой и пытается изолировать Приднестровье

Недопуск российских наблюдателей в Приднестровье – признак готовности властей Кишинева пойти на политическую конфронтацию и с Тирасполем, и с Москвой.

Об этом говорят эксперты, комментируя ПолитНавигатору инциденты с российским политологом Натальей Нарочницкой и членом Общественной палаты РФ Владимиром Журавлевым, которых миграционные власти Республики Молдова не впустили в страну накануне президентских выборов в ПМР.

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Андрей Сафонов, политолог (Тирасполь):

– 10 декабря официальный Кишинев пошел на конфронтацию не только с Приднестровьем, но и с Россией, не допустив российских наблюдателей на президентские выборы. Можно предположить следующее.

1. Кишинев начинает системное противостояние с Россией, ища возможность под предлогом аудита долга Москве за ранее поставленный газ соскочить с контракта, а пока дергая «российского тигра за усы». В данном случае – ударяя по Приднестровью.

2. Майя Санду ранее заявляла, что не собирается встречаться с приднестровским коллегой. Это, как выясняется, были не просто слова, а «обновленный» подход к молдо-приднестровским отношениям в целом, направленный на отказ в перспективе от равноправного (горизонтального) диалога с Тирасполем. Исходя из этого, она ударила по приднестровскому избирательному процессу, как бы исключая нелегитимного, с ее точки зрения, президента ПМР из числа собеседников, облеченных доверием своих избирателей.

3. Недопуск – это признак нервозности руководства Молдовы, которое увидело, что заявление Бюро по реинтеграции РМ о якобы «нелегитимности» президентских выборов в ПМР не воспринято Россией и рядом других стран, и наблюдатели приедут.

Нервы подвели Кишинев. Он попытался фактически силой воспрепятствовать иностранным наблюдателям приехать в Приднестровье. Россия однозначно запомнит это и, возможно, нанесет ответный удар. Но, быть может, этого и жаждут западные и румынские «кураторы» Кишинева, без консультаций с коими власти Молдовы вряд ли решились бы на такое достаточно жесткое противостояние с Россией?!

4. Кишинев, видимо, попробует сослаться на то, что раз в Приднестровье не прибыли наблюдатели, то, дескать, никто не подтвердит демократизм долженствующего пройти 12 декабря голосования. Но махать кулаками после драки поздно! В ПМР прибыла делегация из Нагорного Карабаха, принятая президентом ПМР и спикером приднестровского парламента. После запрета на въезд россияне только более четко укажут как раз на демократизм приднестровцев и антидемократизм властей Кишинева.

5. Теперь нужно посмотреть, какие шаги в обозримом будущем предпримет Кишинев. А то, что он их предпримет, – это однозначно, так как в правящей команде прозападных и прорумынских националистов полно дилетантов, не имеющих понятия о том, как легко можно сорвать переговоры и обострить обстановку. А это может поставить переговорный процесс между РМ и ПМР или в состояние глубокой заморозки, или даже прервать их ход.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь):

– Недопуск Натальи Нарочницкой в Молдову – это очередной эпизод изоляции Приднестровья от остального мира, попытка навязать свое мнение о том, что в республике не соблюдается законность и что люди не защищены.

После инцидента молдавское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением, в котором предостерегло международное сообщество от направления наблюдателей на приднестровские выборы. С одной стороны, Кишинев настаивает, что выборы в Приднестровье «проходят в условиях несоблюдения международных демократических стандартов, систематического подавления свободы слова и плюрализма мнений, жесткой информационной цензуры в регионе и других нарушений прав человека». А с другой стороны, всячески блокирует возможность убедиться в этом на деле.

Для Кишинева любой выбор приднестровцев – плохой, любое проявление политической активности граждан – опасность для режима их собственной власти. И дело не только в том, что сейчас речь идет о выборах главы Приднестровского государства, точно такое же отношение к волеизъявлению приднестровцев было у политиков, которые сейчас у власти в Молдове, в период всех молдавских выборных кампаний 2019-2021 гг. Эти люди в принципе не хотят знать и не намерены считаться с мнением приднестровцев. Их собственное поведение – прямое нарушение прав приднестровцев и явное подавление свободы слова.

Наталья Нарочницкая – это не просто выдающийся в своей сфере эксперт и не только ученый с мировым именем, это человек, который изучает феномен Приднестровья на протяжении трех десятилетий. Она неоднократно бывала в Приднестровье, хорошо знает приднестровских политиков лично, понимает эволюцию приднестровской политической системы и, самое главное, логику развития процессов во всем регионе, в том числе и в Молдове. Мнение такого человека, основанное на реальном опыте наблюдения за выборами, вполне способно повлиять на политику России. Молдавские власти, очевидно, знающие о ситуации в Приднестровье больше, чем специалисты такого уровня, решили, что безопаснее продолжать портить отношения с Москвой, чем допустить квалифицированного эксперта до объективной информации. Это банальный страх, который прикрывается рассуждениями о «попрании суверенитета и территориальной целостности».

Хотелось бы знать, как международное наблюдение за волеизъявлением граждан может угрожать территориальной целостности страны? Настоящая угроза территориальной целостности Молдавии находится в Кишиневе. Три десятилетия назад молдавские власти разделили граждан советской еще республики по языковому принципу на полноценных и «нетитульных». В ответ они получили самоопределение Гагаузии и Приднестровья. Потом попытались подавить народ военной силой, но только спровоцировали международное вмешательство в конфликт. Никаких выводов за 30 лет в Кишиневе не сделали, до сих пор в Молдове тлеет гражданский конфликт на языковой почве. При этом продолжается наступление на русский язык и образование, на русскоязычные и российские СМИ, на права людей избирать себе ту власть, которая отвечает их интересам.

Интересно, что про «несоблюдение международных демократических стандартов в Приднестровье» рассказывают те же люди, которые безосновательно арестовали генерального прокурора в своей стране и занимаются откровенным правовым беспределом на выборах примара Бельц.

Александр Кориненко, политолог (Кишинев):

– Недопуск Натальи Алексеевны Нарочницкой в Приднестровье укладывается в рамки политики, которую Кишинев ведет много лет. Власти РМ не допускают в Приднестровье видных общественных деятелей, ученный, экспертов с мировым именем в канун электоральных кампаний, и это понятный факт, так как значимые личности, вроде Натальи Нарочницкой, придают легитимность электоральным процессам в Приднестровье, а подобное Кишинев допустить не может. Реакция России была быстрой и жесткой, но хотелось бы верить, что это не очередной гвоздь в гроб российско-молдавских взаимовыгодных отношений.

Игорь Тулянцев, председатель Общественного совета «За свободную Родину» (Кишинев):

– Любые запреты подобного рода со стороны власти, конечно, недопустимы. Если Молдова встала на демократический путь развития, декларируя свою приверженность европейским стандартам, то эти шаги никак не укрепляют имидж самого Европейского союза в Молдове, который протежирует нынешний режим. Как можно говорить о свободе, либеральных ценностях, законности и тут же не впускать в страну видного общественного деятеля России? Кроме дискредитации самой власти, данное действие повлечет за собой и негативный фон в отношениях с Москвой.

Более того, такие шаги лишний раз демонстрируют обществу, что методы Плахотнюка до сих пор в действии. А это бросает тень на власть, так как люди проголосовали за Санду и партию PAS для того, чтобы она избавила Молдову от наследия Плахотнюка, а не стала его преемником. Подобные методы использовались Плахотнюком для того, чтобы понравиться Западу. Пока Плахотнюк накалял отношения с Москвой, никто не замечал на Западе, как Плахотнюк обкрадывал страну. Запад продолжал его поддерживать, а окружение главного гангстера страны – богатеть.

Когда президентом стал Додон, считающийся в определенных кругах пророссийским, то подобная политика в отношении российских граждан продолжилась. Иногда по шапке получал и сам Додон, когда Плахотнюк для уверенности хотел показать Западу, что главный партнер Москвы у него под контролем. Если Санду и пропрезидентская партия PAS захотят взять на вооружение эту же модель поведения, то совсем скоро главу страны будут называть Плахотнюком в юбке. А это будет означать конец ее политической карьере. Сейчас Санду должна, наоборот, стараться выстроить дружеские, партнерские отношения с Россией и Евразийским союзом, однако инциденты, подобные тому, что произошел 10 декабря, сильно отдаляют президента Молдовы от этих вещей.