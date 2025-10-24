Китай отказался от российской нефти? Не верьте громким заголовкам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Агентство Reuters опубликовало данные, будто после введения санкций США против «Роснефть» и «Лукойла» китайские госкомпании приостановили закупки российской нефти.

«Сокращение, как ожидается, окажет значительное давление на доходы Москвы от энергоносителей и ограничит мировые поставки», – говорилось в публикации.

Китаист Николай Вавилов призывает не верить очередному вбросу западных СМИ.

«Новость о том, что Китай прекратил закупки нефти из России после санкций, больше похожа на ожидания Reuters, чем на реальность. Если бы это произошло, то акции «Роснефти» обвалились бы на 30%, а не на 3%, а цена Brent выросла бы не на 5 долл, а на 25. Но этого не произошло — контрактные обязательства выполняются, и закупки будут только расширяться», – считает обозреватель.

Впрочем, само Reuters признает: львиную долю российской нефти покупают частные компании.

«Китай импортирует около 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день по морю, и большую ее часть покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, в том числе мелкие операторы. На госкомпании, по оценкам аналитиков Vortexa Analytics, приходится менее 250 тысяч баррелей в сутки, а по оценкам Energy Aspects – 500 тысяч баррелей в сутки», – говорится в статье.

Эксперт Института энергетики и финансов Алексей Громов напоминает, что ранее под аналогичные санкции попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», после чего вся их продукция пошла в Китай – причем, расчеты осуществляются не в долларах, а в юанях и рублях.

Громов в интервью Forbes указал, что «слабым звеном» после введения новых санкций является Индия, с которой Москве пока не удалось договориться о расчетах в рублях и драхмах.