Янукович и Курченко дерутся за лакомые куски экономики ДНР

03.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Старший сын бывшего президента Украины Виктора Януковича сохранил свое влияние на Донбассе. Связанные с ним люди осуществляют контроль над активами и финансовыми потоками.

Об этом в эфире youtube-канала «Диалог» заявил основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас что-то отдают людям, связанным с Александром Януковичем, который сохранил свое влияние. Его люди продолжают управлять Старобешевской электростанцией», – сказал Ходаковский.

По его данным, люди Януковича вступают в конфликт с людьми другого украинского олигарха Сергея Курченко. Это происходит потому, что руководство республики пытается диверсифицировать риски.

«Вместо того чтобы облегчить процесс управления и назначить конкретного ответственного, например, Курченко. Он по факту управляет Внешторгсервисом, ну и пусть отвечает. Есть, кому предъявить претензии. Сейчас претензии предъявлять некому. Появляются новые игроки и центры силы. Творится неразбериха. Возникает вопрос, может быть, это не власть, а безвластие», – сказал Ходаковский.

Ранее ополченец – доброволец из Латвии коммунист Бенес Айо заявлял, что олигарх Сергей Курченко и его компания «Внешторгсервис» получили контроль над ключевыми предприятиями, отобранными у олигархов, оставшихся в Киеве. Также «ВТС» является монопольным поставщиком угля из ЛДНР с бывших шахт Рината Ахметова.

Данные о возросшем влиянии Курченко на экономику ДНР после гибели лидера республики Александра Захарченко, который пытался ограничить присутствие киевских олигархов, подтверждали и в правительстве Украины.