«Почему цены растут? Нас хотят сдать Украине?»

09.01.2019, Донецк, Михаил Рябов

Новые власти ДНР не смогли остановить рост цен, начавшийся после убийства лидера республики Александра Захарченко. Трудная ситуация в экономике осложняется затянувшейся неопределенностью вокруг статуса Донбасса. Об этом пишет участник ополчения, доброволец из Латвии коммунист Бенес Айо.

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«…Ситуация в ДНР весьма тревожная. Наблюдается рост цен на продукты, транспорт и различные услуги (15-20%).

Вот недавно во время увала я прошёлся по рынку и магазинам, чтобы затариться продуктами и подарками на Рождество. Так вот, как в общественном транспорте, так и просто на улице, в торговых точках, я постоянно слышу недовольство посетителей – там сыр подорожал, там кофе, там мясо, там булочки; там проезд до Луганска стоит уже почти 400 рублей. Люди возмущаются. Продавцы объясняют это ростом цен на муку, топливо и т.д.

Люди часто подходят ко мне и спрашивают: «Когда война закончится?», «Почему цены растут?», «Возьмёт ли нас Россия ?», «Правда ли, что нас хотят сдать Украине?». Я даже не знаю, что и ответить … Но, разумеется, стараюсь обнадежить людей, тем более на праздники, – «Интеграция с РФ будет. Скоро все наладится. Укроп не пройдёт», – ополченец пересказывает в своем блоге диалоги на улицах Донецка.

«Даже Пушилин недавно официально заявил, что доходы наших граждан оставляют желать лучшего, поэтому ситуация с неконтролируемым ростом цен для нас крайне критична.

Было проведено сравнение текущих цен на Крытом рынке с более ранним периодом. Яйца с сентября подорожали с 60 до 68 рублей за десяток; тушка курицы сейчас стоит около 140 рублей за 1 килограмм, а в начале года — 115 рублей. Острее всего ощущается повышении цены на хлеб – аж на 20%. Сейчас в торговых сетях «социальный» хлеб стоит 10 рублей, а хлеб более высокого качества — 20 рублей .

Такое повышение цен полностью «съело» ноябрьское («предвыборное») повышение зарплат бюджетникам на 10% и дважды пенсии – тоже по 10%. Отмечу, что средняя пенсия в ДНР составляет 5 тысяч, минимальная – 3,2 тысячи рублей. К концу года подняли и стипендии – сразу на 20%. Однако при ее размере 1,5 тыс. рублей (повышенная – 2 тыс.) эта прибавка едва ли ощутима», – рассказывает защитник ДНР.

«…В сентябре Пушилин принял закон о возвращении бывшим владельцам рынков, которые были национализированы при Захарченко. То бишь, начался процесс денационализации, причём не только в сфере рынков. И теперь частники устанавливают на товары любые, вздумавшиеся им цены – отсюда и неконтролируемый рост цен сейчас», – полагает автор.

«Правда вместо того, чтобы признать и исправить свои ошибки, власть пытается как всегда найти виноватых. Так руководитель одной из местных торговых сетей объяснил рост цен на основные категории продуктов тремя мини-кризисами и ошибками «правительства» времен Александра Захарченко. Так, мясной кризис якобы был вызван нехваткой мяса курицы, и ажиотаж по куриному мясу формировался спекулянтами, которые выкупали мясо в торговых сетях и реализовывали его на рынках. Покойный Захарченко, видите ли, виноват!» – пишет Бенес Айо.

«Кроме того, наблюдается высокая безработица и задержка зарплат на ряде предприятий: Стирол, ЮМЗ. Например, на Стироле, где не выплачивалась зарплата на протяжении 4 месяцев, один работник – молодой парень, круглый сирота, придя домой, упал в голодный обморок и очутился в больнице.

А в ЛНР в октябре шахтёры шахты «Партизанская», расположенной в Антраците, лишились работы из-за мини – забастовки (17 человек отказались покидать шахту) и требований вернуть большие задолженности по зарплате», – рассказывает ополченец.

По его данным, на сложной ситуации вокруг Донбасса зарабатывает бежавший с Украины олигарх Сергей Курченко, близкий к экс-президенту Виктору Януковичу. Компания Курченко «Внешторгсервис» получила контроль над ключевыми предприятиями, отобранными у олигархов, оставшихся в Киеве. Также «ВТС» является монопольным поставщиком угля из ЛДНР с бывших шахт Рината Ахметова.

«Уголь вывозят в Россию, далее реэкспортируют в Турцию и Европу, говорят и на Украину (ежемесячно около 400-500 тыс. тонн угля из ДНР перетекает в РФ). Выручка Курченко превышает $25 млн в месяц! …Деньги, которые могли бы тратиться на наши пенсии и зарплаты, идут в карманы олигархов» – утверждает ополченец.