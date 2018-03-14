14.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Климкин объявил Скрипаля русским шпионом в Британии

Если не получится лишить Россию права проведения чемпионата мира по футболу, то следует перейти к бойкоту турнира.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Павла Климкина, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического украинского ведомства.

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“Последние события, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании, вызывают большую тревогу. Учитывая данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывающим доверия, мы готовы поддержать мнение Премьер-министра Великобритании, что это, скорее всего, дело рук Кремля”, – заявил Климкин.

По его словам, этот случай “свидетельствует о значительной эскалации российской агрессии против одной из ведущих демократий Запада и ближайшего союзника Украины”.

Он также заверил, что правительство Украины внимательно следит за ситуацией и обсуждает ее с высшими чиновниками Великобритании.

“Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который состоится следующим летом. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия”, – не скрывает своих намерений глава МИД Украины.

Если же бойкот чемпионата невозможен из-за нехватки времени, продолжает министр, “все нации и свободолюбивые люди” должны бойкотировать турнир.

“Проведение его в России не объединит народы мира, а лишь обогатит Россию и даст ей в руки мощный пропагандистский инструмент, которого она просто не заслуживает. Свободный мир должен занять очень жесткую позицию и действовать решительным способом, чтобы Россия поняла, что никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется. Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно”, – призывает Климкин.

Стоит отметить, что куда более уместно называть Скрипаля не российским, а британским шпионом, поскольку в России он проводил шпионскую деятельность в пользу спецслужб Великобритании.

Впрочем, глава МИД Украины не впервые делает достаточно странные заявления. При этом киевские эксперты признают, что Климкин все чаще делает неадекватные заявления, хотя раньше был вполне разумным человеком.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, британские СМИ подняли на смех угрозы своего правительства в адрес России.

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