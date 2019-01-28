Климкин придумал отмазку, чтобы не пустить наблюдателей ОБСЕ на выборы

28.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Наблюдатели из Российской Федерации не будут допущены на выборы президента Украины.

Об этом на совместной конференции с главой МИД Чехии заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Украинский министр подчеркнул, что гражданам России в возрасте до 65 лет запрещено посещение Украины, потому нахождение наблюдателей в стране будет «юридически невозможно».

«Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на предстоящие выборы. Это наша политическая позиция. Это свидетельство того, что Россия является государством-агрессором», – заявил Климкин и добавил, что позиция Украины была объяснена представителям ОБСЕ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия получила приглашение от ОБСЕ на участие в качестве наблюдателей в выборах президента Украины, которые состоятся в марте этого года.

При этом, как сообщал “ПолитНавигатор”, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир призвала Киев соблюдать свои обязательства перед организацией в части наблюдения за выборами.