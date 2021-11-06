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06.11.2021 13:37 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Климкин признался, что не видит места для Украины в новом мире

Новости УкраиныУкраине следует готовится к тому, что период антироссийских санкций Запада заканчивается.. Об этом, передает...

Украине следует готовится к тому, что период антироссийских санкций Запада заканчивается..

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отвечая на вопрос, есть ли шансы, что США вернут санкции против российского газопровода «Северный поток-2».

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«Должны честно сказать, что санкционный период заканчивается. Ключевые партнеры начинают играть с Россией в «котика-мышку». Нам нужно найти свое место. Пока мы этого не сделали», – считает Климкин.

Он сомневается, что транзит российского газа через Украину продолжится в будущем.

«Нет никаких гарантий. Просто могут организовать новую газовую войну, диверсию, теракт. Если будет такой шанс, Кремль ни перед чем не остановится. На обещания Москвы я бы не полагался. Только западные гарантии», – сказал экс-министр.

Также он полагает, что в мире появятся ряд новых альянсов, а окажется на «на периферии мирового развития», в связи с чем ему был задан вопрос, какое место займет Украина в новых реалиях.

«К сожалению, почти никакого. Ни в технологическом смысле, ни с точки зрения жесткой или мягкой силы», – резюмировал Климкин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Климкин заявил, что Украина стала фаршем в геополитической мясорубке.

Также он говорил, что США не доверяют украинским военным, а Европа боится Россию как огня.

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