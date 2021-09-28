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28.09.2021 09:00 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Украина стала фаршем в геополитической мясорубке – Климкин

Новости УкраиныУкраина попала в «геополитическую мясорубку», где она является, скорее, фаршем, чем поваром, крутящим ручку....

Украина попала в «геополитическую мясорубку», где она является, скорее, фаршем, чем поваром, крутящим ручку.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Климкин также подчеркнул, что эта «мясорубка» связана с геополитическими изменениями, которыми может воспользоваться Россия.

«Мы попали в геополитическую мясорубку. Мы не те, кто крутит ручку – из нас хотят сделать фарш. Германия тоже попала в геополитическую мясорубку. Кстати, Германия наиболее зависит от своего экспорта в Китай – это 8%, наибольшая доля в Евросоюзе», – сказал дипломат, в свое время занимавший должность посла в Германии.

«Мы прекрасно понимаем, что наша проблема не только мясорубка, а и то, что Путин понимает, что мы попали в такую мясорубку. И он прекрасно понимает, что мы попали в такую мясорубку. И он прекрасно понимает, что у него есть несколько лет на то, чтобы перезагрузить политическую реальность, он этого хочет, российские кланы этого хотят, они к этому готовятся», – заявил Климкин.

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