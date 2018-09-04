Климкин пугает Россию противодесантными действиями в Азовском море

04.09.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина планирует добиться признания Азовского моря территориальным и через суды добиться компенсации своих потерь из-за действий Российской Федерации.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

По словам министра, также на Украине планируют усиливать свое военное присутствие на побережье и в акватории Азовского моря.

«Наши действия не должны быть сконцентрированы только на политику, только на безопасность, только на юридические вопросы. Сработает только объединение всего. Во-первых, это наше военное присутствие на побережье, противодесантные действия и дальнейшее присутствие в Азовском море. Мы должны ее развивать. Без этого, конечно, не победим. Второе – то, что мы делаем с нашими друзьями и партнерами. Третье – это юридические действия”, – сказал глава МИД Украины.

Он сообщил, что Украина подала против РФ арбитражный иск в рамках Конвенции по морскому праву.

“И так, как мы его должны выиграть, там все будет очень четко относительно того, что делает Россия, юридическое определение, а главное – какие убытки потом Россия нам должна компенсировать. Только объединение этого всего должно сработать. Мы пытаемся сейчас сконцентрировать наших партнеров на то, чтобы и политически, и юридически Азовское море было признано обычным территориальным морем», – заявил Климкин.

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что Азовское море должно быть признано территориальными водами Российской Федерации, чтобы Киев не имел возможности устраивать провокации против российских моряков.

В Киеве же объявили о потере контроля над Азовским морем с тех пор, как РФ начала строить мост через Керченский пролив.