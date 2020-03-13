Климкин: Вода – это оружие против России

13.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Возобновление Украиной подачи воды в Крым будет означать отказ официального Киева от полуострова, за которым последует отмена санкций Запада и восстановление экономических отношений с республикой.

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климкина, днепровская вода является для Украины оружием против России и, если Киев не будет постоянно создавать проблемы для РФ в Крыму, то о полуострове быстро забудут.

«Вода в Крым – это вообще конец любой борьбы за Крым и конец какой-либо деоккупации, полный конец. Я вам скажу, что будет после – очень просто, после воды будет Крым, окей, он оккупирован Россией, все скажут в Европе, но тем не менее уходим с санкциями куда-то в сторону. А потом считаем Крым с международно-правовой точки зрения оккупированным, помните случай со странами Балтии в Советском Союзе?

Но все остальное возможно – контакты возможны, экономика возможна. Если не сделать Крым проблемой для России, вы считаете, что когда-то есть шанс его вернуть? Когда вы прекращаете за что-то бороться, можете об этом забыть. Вот, с водой точно так же, на сто процентов. Вода, если хотите, это тоже оружие, а может быть компромисс. Вот я считаю, что вода – это тоже оружие для нас и мы должны его использовать. Это война», – заявил Климкин.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не будет подавать воду в Крым, потому что не может гарантировать, что в конечном итоге она достанется украинским гражданам. До того новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможности возобновления подачи воды в Крым.