Климкина ужаснули возможности российского флота

02.12.2018, Киев, Игорь Петров

Российская Федерация готова задействовать любые силы, включая Балтийский флот, для защиты газопровода “Северный поток-2”, часть которого проходит по дну Балтийского моря.

Об этом на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Польши и Украины заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России есть Черноморский флот и Балтийский флот. Ими руководят одни и те же люди из Кремля для которых нет никаких красных линий. Если они способны задействовать против двух украинских бронекатеров и одного буксира более десяти кораблей и всю свою военную машину, представьте себе, что они способны задействовать в Балтийском море для защиты «Северного потока-2». И они точно это сделают. Поэтому защита Украины от актов российской агрессии в Черном море – это защита от дальнейших актов российской агрессии во всех морях», – сказал Климкин.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.