Климкин уверяет, что понял логику России

02.12.2018, Киев, Игорь Петров

На встрече министров иностранных дел Польши и Украины обсуждались действия России и возможность введения против нее новых санкций.

Об этом на пресс-конференции после встречи сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В России нет не только человеческой политики, но и человеческой морали. Мы не можем получить никакой официальной информации о наших ребятах и получаем ее из неофициальных источников. Ну и, кстати перевозить раненых на самолете – это вообще против каких-либо правил какой-либо разумной человеческой морали. Сейчас все наши усилия сконцентрированы на том, чтобы создать волну международного давления для того, чтобы освободить ребят, освободить судно”, – сказал Климкин.

Он также добавил, что Россия “не должна избежать наказания за свои новые акты агрессии”.

“Говорили о необходимости новых санкций. Я очень благодарен Яцеку за последовательную поддержку этого. Мы говорили и о том, что логика действий России – влиять на украинский Донбасс, Мариуполь, Бердянск, пытаться создавать проблемы для экономической деятельности, вести и гибридную и коммерческую войну. Мы прекрасно понимаем, на что это направлено. Канцлер Германии четко это сказала. Все наши европейские друзья очень хорошо это понимают”, – утверждает Климкин.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.