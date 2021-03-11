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11.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Запад, История, Конфликт, Культура, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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Княгиню Ольгу назвали русской в швейцарском Давосе – порохоботы в ярости

Новости Украины

Княгиню Ольгу, упомянутую в европейской статье о шести женщинах, изменивших историю, назвали русской, а Киевскую Русь – предком российского государства.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил одиозный депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сайте Мирового экономического форума появилась статья о 6 женщинах, изменивших мировую историю, с очень странным разделом о княгине Ольге.

Во-первых, её почему-то назвали «русским монархом», а Киевскую Русь – «предком российского государства». Во-вторых, для полного абсурда, князя Игоря переименовали в Ивана.

Надеюсь, тому, кто писал эту статью, проведут соответствующий урок истории и расскажут, что во времена княгини Ольги до основания города Москва оставалось еще две сотни лет», – написал возмущённый укро-нацист.

Отметим, что на Украине далеко не первый год ревностно пытаются приватизировать историю Киевской Руси.

Так, ранее в ходе круглого стола, организованного Национальной комиссией по стандартам государственного языка, было заявлено, что феминитивы употреблялись еще в украиснких текстах XI века, и что Русь крестила женщина, вероятнее всего, имея в виду именно княгиню Ольгу.

Кроме того, в 2019 году украинские униаты (они же «греко-католики») вдруг удумали отметить 1050-летие упокоения православной княгини Ольги, которая, мягко говоря, не жаловала этих самых католиков.


Также недавно киевская публицистка озвучила «зраду» о том, что дочь Ярослава мудрого Анну, которая стала королевой Франции и которую пропаганда упорно объявляет украинкой, называл русской даже знаменитый украинский писатель-галичанин Иван Франко.

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