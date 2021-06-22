Коалиция трещит: прозападные либералы выступили против предложения сербов Черногории переизбрать правительство

22.06.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Лидер политического альянса «За будущее Черногории», премьер-министр Здравко Кривокапич, лидер «Демократической Черногории», спикер Скупщины Алекса Бечич и лидер партии URA, вице-премьер Дритан Абазович выступили против предложения сербского Демократического Фронта о перевыборах правительства.

Кривокапич, Бечич и Абазович заявили, что ведут страну в ЕС, но выступают «против вмешательства иностранного фактора во внутренние дела страны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидеры трех политических альянсов, на основе которых был сформировано нынешнее парламентское большинство и правительство Черногории, выступили против инициативы сербского Демократического Фронта по смене правительства.

К подобной идее местные сербы пришли после того, как черногорский парламент принял позорную «Резолюцию по геноциду в Сребренице» и одобрил отставку не поддержавшего липовый «геноцид» министра юстиции Владимира Лепосавича.

В совместном заявлении Кривокапича, Абазовича и Бечича говорится о том, что «победа на выборах, достигнутая 30 августа 2020 года, представляет собой величайшую ценность их политической работы и превосходит личные и партийные амбиции».

«Необходимо вести открытый и конструктивный диалог между правительством и парламентским большинством о возможных изменениях в его составе, – заявили авторы заявления. – Мы против свержения этого правительства и проведения новых парламентских выборов, потому что Черногории нужна стабильность с немедленным проведением радикальных реформ. Дальнейшие действия правительства должны быть сосредоточены на четырех темах: экономическое развитие, вступление страны в Европейский Союз, борьба с коррупцией и организованной преступностью, а также реформа избирательного законодательства».

Также Кривокапич, Бечич и Абазович сказали, что «вмешательство иностранного фактора в решение внутренних вопросов Черногории недопустимо», прозрачно намекая на Сербию, чьей поддержкой пользуется Демократический Фронт.

При этом давление посольств США и ЕС с целью принудить Черногорию официально признать сфабрикованный «геноцид», вмешательством во внутренние дела страны авторы обращения почему-то не считают. В четверг назначена встреча членов правительства с представителями парламентского большинства, где планируется обсудить все острые противоречия.

Что характерно, только Алекса Бечич и Дритан Абазович могут в полной мере выступать от своих политических сил, в то время как блок «За будущее Черногории» был представлен, в том числе и сербскими партиями, такими как Демократический фронт и «Правильная Черногория».

Они поначалу высказали доверие Здравко Кривокапичу, как лидеру, а недавно отказали в ней после того, как тот, вняв давлению западных послов, направил решение об отставке отказавшегося признать «геноцид в Сребернице» министра юстиции Владимира Лепосавича на рассмотрение Скупщины, не стал подписывать соглашение с СПЦ, а ранее отказал своим сербским коллегам в министерских портфелях в своем кабинете.