Коцаба: «СБУ опускает Зеленского в годовщину президентства»

28.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пропагандистский эффект от российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» – ничто, по сравнению с одним только сообщением, что генерал СБУ оказался резидентом ФСБ.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас стоит вопрос, что СБУ пана Баканова [продлением запрета на Украине российских сайтов и социальных сетей], во-первых, нарушает обещания пана Зеленского, который шёл как президент мира, который противопоставлял себя «партии войны», и он себя сейчас таким образом опускает. Особенно в годовщину это очень неприятно звучит.

Как мы прекрасно понимаем, те «ВКонтактики», «Одноклассники», пропагандистский эффект от них – ничто, по сравнению с одним только сообщением, что, например, генерал СБУ оказался резидентом ФСБ. Это несопоставимые вещи», – заявил Коцаба.

«Тем более, я знаю, мой бывший товарищ ещё с института, он потом стал генералом СБУ, начальником контрразведки, замом Наливайченко – это Виктор Ягун, и я знаю, как делается эта схема, когда, скажем, 10-15 ботов, которыми руководят в одном кабинете, несколько «упоротых», тоже завербованных спецслужбой, и они создают провокационный разговор или провокационную ветвь, в которую затягивают людей, которые принимают всё за чистую монету.

Потом они автоматически делают скрины разговора, вызывают в СБУ, объявляют подозрение, человек соглашается на сотрудничество, что он себя признаёт виновным, ему дают полтора-два года условно с годом отсрочки. Таким образом кто-то получает себе звёздочку на погоны очередную, какое-то «ФС/БУ». Это тупо кормушка для негодяев», – добавил журналист.