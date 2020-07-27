Кочевой беспредел: казахский режим доиграется с северными русскими областями – эксперт

27.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Казахстан проводит сильнейшую националистическую политику в своих северных регионах, которые являются исторически российскими, и выдавливает из этих мест русскоязычное население.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт, полковник в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, рано или поздно вопрос Северного Казахстана будет снова поднят.

«Казахстан, да – они сейчас изо всех сил пытаются дистанцироваться от России – еще почему, да потому что эта их кочевая экономика – это почти все, на что они способны без того, что им пришло от Российской империи, а потом от СССР.

И Казахстан, кстати, наделили большим количеством земель. Именно русских земель, и Северный Казахстан – это не их. И они прекрасно знают, что рано или поздно этот момент может возникнуть. А там, между прочим, идет ползучая национализация такая, что мама не горюй.

Русскоязычное население выдавливается всеми разумными способами. Причем, идет там исламизация в сторону старых кочевых традиций, от которых уже молодежь бежит в Россию, чтобы просто жить нормально», – заявил Трухан.

Ранее нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью заявил, что заложенный при его предшественнике процесс перевода казахского алфавита с кириллицы на латиницу будет продолжен.

До этого хирург из Казахстана писал, что если казахский язык переведут на латинскую графику, то это отбросит страну на десятилетия назад.