Когда «Гитлер лучше»: Как заставить Венгрию отменить подлый закон

16.02.2021, Москва, Александр Ростовцев

В минувшую субботу отмечалась годовщина освобождения Будапешта. 13 февраля 1945 года закончилась битва за Венгрию – одна из самых тяжёлых для Красной Армии в Восточной Европе. По тому, насколько трудной оказалась эта победа, свидетельствует награда, выданная всем участникам боёв за венгерскую столицу: «За взятие Будапешта».

Обратите внимание, что медалей за взятие иностранных городов всего три: за Берлин, за Кёнигсберг и – за Будапешт. Остальные города освобождались.

Танкисты 6-й гвардейской танковой армии дважды Героя Советского Союза генерала Кравченко в боях за Венгрию Свидетельство ожесточённости боёв за Будапешт

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Причина, по которой сражение за Венгрию продолжалось всю осень 1944 года, когда на других участках советско-германского фронта шли бои местного значения, объяснялись просто: потеряв румынские нефтепромыслы в Плоешти, у Гитлера оставалась слабая надежда замедлить агонию своего режима и каким-нибудь чудом выпутаться из уже проигранной войны, столкнув лбами западных союзников с СССР.

Главным ресурсом для реализации этого плана должен был послужить последний резерв, оставшийся в руках нацистов – венгерские нефтепромыслы в районе Надьканижа. Гитлер пообещал, что скорее согласится на сдачу Берлина, чем на потерю венгерской нефти и Австрии.

В составе двух советских фронтов (Второго и Третьего Украинских) воевали две румынские и одна болгарская общевойсковые армии, довольно неплохо показавших себя в боевых действиях против венгерских дивизий.

Для захвата нефтепромыслов в Надьканижа, расположенных неподалёку от границы с Хорватией, советским войскам необходимо было разгромить сильнейшую немецко-венгерскую группировку, сосредоточенную вокруг Будапешта, а затем выйти к озеру Балатон.

Для обороны Будапешта гитлеровцы стянули огромные силы: 13 танковых, две моторизованные дивизии и одну мотобригаду. Такой плотности механизированных войск на Восточном фронте у немцев ещё не было.

“Королевский тигр” 503-го тяжёлого танкового батальона на улицах Будапешта

11-26 ноября 1944 года войска Второго Украинского фронта прорвали вражескую оборону между Тисой и Дунаем, подошли вплотную к Будапешту, но взять с ходу город не смогли, встретив упорное сопротивление противника.

Штурмовая группа лейтенанта Брынина в уличных боях за Будапешт

В течение декабря 1944 года части двух советских фронтов занимались отражением сильных контрударов и подготовкой к новому наступлению на Будапешт. 26 декабря войска обеих фронтов замкнули кольцо вокруг венгерской столицы, образовав котёл, в который попала 200-тысячная группировка немцев, включая венгерские части СС.

29 декабря советское командование послало окружённому гарнизону Будапешта ультиматум о капитуляции. С этой целью были высланы парламентёры: капитан Илья Остапенко – в Буду, капитан Миклош Штайнмец – в Пешт. Как только противник заметил приближающиеся машины переговорщиков с белыми флагами, по ним был открыт пулемётно-миномётный огонь.

Капитан Штайнмец и его водитель, сержант Филимоненко, погибли на месте. Вторая группа повернула назад, но была накрыта миномётным огнём. Капитан Остапенко был убит, но двое других переговорщиков остались живы.

Бойцы 3-го Украинского фронта в уличных боях за Будапешт

Убив парламентёров, будапештская группировка противника сожгла за собой все мосты, приготовившись воевать с отчаяньем смертников. Обрекая на бессмысленную смерть немецких и венгерских солдат, гитлеровцы взяли на свою совесть и смерть десятков тысяч жителей Будапешта.

Венгерские фашисты из партии “Скрещенные стрелы”

Прекрасно понимая это, а также видя перед собой беспрецедентную плотность танков – 50-60 машин на километр фронта, командующий Третьим Украинским фронтом маршал Толбухин использовал опыт Сталинградской и Курской битв, создав эшелонированную оборону глубиной в 20-50 км, не позволившую противнику развить контрнаступление.

Одновременно с этим на советских позициях произошла концентрация артиллерии – 160-170 орудий на километр фронта. 20 января вырвавшиеся к Дунаю танки противника были уничтожены или отброшены ударами советских артполков.

В ходе упорных боёв 18 января советские войска заняли восточную часть города – Пешт. 11 февраля был взят и район Буда, в котором сдались в плен более 26 тысяч солдат и офицеров противника.

Катастрофой закончилась и попытка прорыва 12-тысячной группы гитлеровцев, практически полностью уничтоженной войсками маршала Толбухина.

13 февраля битва за Будапешт была закончена. Город был освобождён, а в плен советским солдатам сдался командующий обороной вместе со штабом.

Советские солдаты входят в Будапешт

Москва салютовала победителям двадцатью четырьмя залпами из 324 орудий. Впереди у советских войск было ещё одно тяжелейшее сражение под озером Балатон, где нацисты попытались провести последнюю крупную наступательную операцию на Восточном фронте.

Пленные венгерские солдаты под Балатоном

За неполных 4 месяца битвы за Венгрию два советских фронта перемололи 56 дивизий и бригад врага. Взятие Будапешта ускорило отвод немецких войск из Югославии и позволило развить глубокий охват всего южного фланга гитлеровских войск.

18 января 1945 года Красная Армия освободила 70 тысяч венгерских евреев, согнанных в центральное будапештское гетто. Это был единственный случай, когда обитателей гетто удалось в большинстве спасти. Во время штурма Будапешта венгерскими фашистами (нилашистами) было уничтожено 18 тысяч евреев. А всего за то время, пока в Венгрии правил фашистский режим, за колючую проволоку в кратчайший срок было отправлено более 400 тысяч человек, преимущественно цыган и евреев.

Однако в современной Венгрии, входящей в ЕС и НАТО, антисоветизм является краеугольным камнем политики всех крупных политических партий, и распространяется на историю Второй Мировой войны.

В Венгрии, под соусом борьбы с «наследием тоталитаризма», в 1993 году был принят вполне тоталитарный закончик о запрете советской символики с несимволическими штрафами за её использование. Венгрия – одна из семи стран, включая Прибалтику, Польшу, Грузию и Украину, где человека с советской звездой, серпом и молотом, ждут неиллюзорные неприятности.

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В 2017 году на Чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, у местных властей возникли претензии к тренерскому штабу российской сборной за появление в красных майках со звёздами и надписью «СССР». Нашим тренерам даже был предъявлен ультиматум: мол, если не снимете с себя майки с «тоталитарной символикой», то будете депортированы из страны.

Помнится, тогда даже в российской прессе антисоветского толка проскакивали статейки, мол, «не надо заниматься провокациями; надо уважать правила той страны, в которую приезжаешь» и тому подобная чушь.

Однако, если подумать, дела с соблюдением этих «законов» по отношению к российским гражданам показывает неуважение к нашей стране всех этих резко сменивших масть «братушек».

Венгерским властям в данном конкретном случае вообще следовало бы завалить матюкальник, поскольку во время Великой Отечественной войны хортистский режим был, пожалуй, наиболее лояльным к гитлеровскому, а венгерские солдаты на нашей земле творили зверства, порой затмевавшие по своей жестокости и изобретательности зверства немецких карателей.

“Братство по оружию”: венгерский фашист курит с немцем из пулемётного расчёта около “королевского тигра”.

Свой кровавый след мадьяры-фашисты оставили под Смоленском, в Воронеже, Сталинграде, на Украине.

Характерно и то, что венгерские фашисты сопротивлялись до конца гитлеровского режима, когда прочие его союзники капитулировали.

Идеи социализма, коммунизма, если только они не являются еле-розовыми плацебо «евросоциализма» и «еврокоммунизма» в современной Венгрии демонизированы, а их носители не только не представлены во власти на местном или европейском уровне, но подвергаются бойкоту со стороны СМИ.

Зато память о венгерских фашистах, несмотря на «закон о борьбе с тоталитарным наследием» цветёт и пахнет.

Автор этих строк в своё время был знаком с венгром, служившем в экипаже бомбардировщика B-52 ВВС НАТО, ужасно гордившемся своим дедушкой, ветераном СС, воевавшем против Красной Армии в составе 503-го тяжёлого танкового батальона под Балатоном и даже открыто державшего фото дедули-эсэсовца – верхом на «тигре» на видном месте в кабине самолёта.

Картина, когда венгр-натовец держит на видном месте фотографию деда из частей, помогавших Красной Армии освобождать Европу от нацизма, представляется совершенно невозможной. Более того, открытое выпячивание предков-эсэсовцев лишний раз подчёркивает, что в общественном сознании бывших гитлеровских союзников Гитлеру отдаётся явное предпочтение, несмотря на тридцатилетнюю болботню о борьбе с тоталитаризмом.

По понятным причинам в современной Венгрии из национальной памяти тщательно вычищаются имена венгров-антифашистов и отбеливаются преступления венгерских войск на оккупированных территориях СССР.

Венгерские антифашисты в советском партизанском отряде на Украине

Напомним, что в 2019 году правительство Венгрии выступило со сногсшибательной инициативой: «Давайте вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, которые до конца сражались за Венгрию на Дону».

О том, чем занимались на Дону и в других уголках нашей Родины «героические венгерские солдаты», правительство Венгрии предпочло не распространяться.

Откуда берётся этот источник скорби и попоболи – большого секрета не составляет. Если немцам можно выставлять «трагическими фигурами» солдат и офицеров 6-й общевойсковой армии фельдмаршала Паулюса, сгинувшей в сталинградском котле, то кто может запретить разводить сопли вокруг 2-й венгерской армии (к слову, одной из наиболее подготовленных и оснащённых на начальном этапе войны общевойсковых армий), воевавших на стороне Гитлера во время войны?

По сути, что 6-я армия Паулюса, что 2-я венгерская армия являются символами блицкрига. Тот самый случай, когда завоевание мира так хорошо начиналось и так бесславно закончилось.

Если говорить о 200-тысячной 2-й венгерской армии, то она была почти полностью уничтожена в ходе Острогожско-Россошанской операции Красной Армии, наметившей прорыв фронта аккурат на венгерском участке.

О Корюковской трагедии, массовых убийствах советских военнопленных, мирных граждан, сожжении деревень, современная венгерская историческая наука предпочитает не вспоминать.

Зато в современной Венгрии предпочитают носиться с памятью о фашистском мятеже, едва не переросшем в гражданскую войну в 1956 году, с большим трудом остановленном советскими войсками, выходившими домой из Австрии.

Среди излюбленных тем – раскручивание мутной истории с пропажей в Будапеште шведского дипломата Рауля Валленберга на основе слухов, домыслов и фальшивок, а также «свидетельства о десятках тысяч изнасилованных мадьярок», беззастенчиво издаваемые в «трудах» Оксфордского университета.

В общем, с этим безобразием надо что-то делать. Например, обязать венгров, особенно представителей власти, приезжающих нашу страну, посещать памятные места, где покоятся наши соотечественники, убитые руками «героических венгерских дедушек». Или, по крайней мере, заставлять смотреть фотографии, снятые на местах массовых убийств. И практиковать денацификацию так до тех пор, пока в Венгрии не отменят действие подлого закона, направленного против нашей страны и сограждан, помнящих и чтящих подвиг советского народа.