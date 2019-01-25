Когда шакалы тявкают на львов, или Бандеровская русофобия против самой истории

25.01.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Знаете, молодой человек, я не был удивлен, узнав о вчерашнем сносе киевского памятника Суворову возле лицея имени Богуна. И даже визги «Суворов, на выход!» хуторянского обер-инквизитора из института «национального склероза и маразма» Вятровича, лично курировавшего очередной акт тупого вандализма, меня не смутили.

Чего еще ждать от персонажей, с упорством обкурившихся дятлов рубящих сук, на котором они по злой иронии судьбы сидят уж который год?! Ведь — рано или поздно, да оный их и расплющит вдрызг!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

И то, что уже упомянутое недоразумение с «верхним образованием» и замашками местечкового Савонаролы обещает уничтожить и одесский памятник величайшему полководцу всех времен и народов, меня не шибко поразило. Ведь все, что они делают, легко укладывается в четкую формулу существования нынешней Украины: «Не съедим, так хоть понадкусываем настоящую историю. А что не надкусим — хоть обгадим!». Вот только, как говаривал бабелевский Фроим Грач, – с кем ты останешься, начальник, – со смитьем!

Собственно говоря, это меня и тревожит… Ведь посмотрите сами, что творят эти шлимазлы и кого они пытаются противопоставить всемирно признанным героям нашего общего, неразделимого прошлого!

…Начинается всегда с малого. И…бывшее Киевское Суворовское училище в связи с скоропостижной незалежностью переименовывается в «военный лицей имени Богуна». То есть — вместо великого полководца «покровителем» будущих офицеров становится храбрый, но… абсолютно безбашенный вояка войска Запорожского.

Тот самый полковник Богун, что знаком многим хотя бы по экранизации романа Сенкевича «Огнем и мечем». Личность неординарная и яркая, но…даже для того романтического времени — явный анахронизм. Вечный защитник казачьих вольностей, лихо сражавшийся против поляков, но не поддержавший Хмельницкого на Переяславской раде. Извечный бунтарь, надеявшийся создать некое абсолютно химерическое «казачье государство», часто меняя союзников и…в конце концов, расстрелянный поляками при попытке перейти на сторону русских. Опомнился Богун, поняв, с кем и от кого защищать надо веру православную и народ свой, да поздно было!

И этого, пусть и отчаянно-лихого рубаку, но напрочь бездарного политика и неудачника— вместо Суворова?! – Да, по главному принципу незалежников — хоть черт, лишь бы не москаль!

Им ведь не важно, что именно благодаря Суворову и завоевана была едва ли не большая часть нынешней территории Украины. Равно как и то, что гениальный полководец был одним из самых гуманных военных теоретиков и практиков своего времени, ставившим на первое место заботу о солдате и гуманность к пленным и мирным жителям. Человеком, чья непревзойденная стратегия и тактическое мастерство до сих пор восхищают потомков и победителей, и побежденных.

И — более того, последыши мазепинских иуд пытаются очернить имя славного воина, тиражирую заведомую ложь польских вражин, Ведь нынешние порохоботы всеми своими импотентскими силенками норовят внушить доверчивому читателю бредни о «зверствах Суворова». Типа – «сколько он зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных загубил». В стиле — как, дескать, солдаты Суворова злодействовали над мирными жителями Варшавы… А между тем — именно во время штурма пригорода Варшавы, Праги, когда местные жители столь рьяно сопротивлялись русским войскам, что нарвались на вполне адекватный ответ… Александр Васильевич -то и остановил неминуемое разграбление и волну насилия. За что и был награжден благодарным магистратом золотой медалью…

Но кого это нынче волнует? Ведь ни одному из героев общего славного прошлого нынешняя хунта не может противопоставить своих. И, даже используя имена прошлых — врет как сивый мерин, искажая реалии былого. Именно поэтому – рядом с тем местом, где стоял памятник Суворову, тут же присобачили мемориальную доску в честь отца украинского нацизма Дмитра Донцова. Бывшего русского человека Дмитрия Донцова. Ренегата, ставшего одним из самых омерзительных украинских ксенофобов и нацистов.

Что же, какова власть — таковы и герои. И я не удивлюсь, если следующей жертвой этой предательской «вырусификации» станет памятник Богдану Хмельницкому. Ведь девиз его «навеки вместе» – приговор нынешней хунте.

И одновременно -пророчество из славного прошлого! Кишка у них тонка, чтобы разом перечеркнуть все наше общее славное прошлое. И ручки хилые и тоненькие — не им бороться со славной нашей историей! Шакалы могут тявкать на львов, но царями зверей они никогда не станут. Скорее — нарвутся на закономерные последствия своей наглости!