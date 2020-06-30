Коктебель умирает без реконструкции: В украинскую разруху никто не хочет ехать

30.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Знаменитый курортный поселок Коктебель, доведенный до разрухи в украинские времена, рискует остаться без туристов в нынешнем сезоне – масштабная реконструкция необходима в самые кратчайшие сроки.

Об этом в своем блоге рассказала путешественница Алена Бардовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее словам, спустя шесть лет после вхождения Крыма в состав России так и не решена главную проблему популярного курортного поселка Коктебель – канализация здесь по-прежнему сливается прямо в море, что становится причиной кишечных заболеваний.

«Канализации в Коктебеле как таковой нет, либо она в очень изношенном состоянии. Насколько я смогла вычитать – это то, что все стоки стекаются под землей, сквозь камни и в море вытекают. Проблема вскрывается каждый раз, когда идут сильные дожди. Это все сразу вымывает, и идут черные вонючие реки в море», – заявила Бардовская.

По словам блогера, с каждым годом эта проблема все отчетливее коррелируется с количеством отдыхающих. Бардовская прошла по набережной Коктебеля и сняла практически пустующие пляжи.

«Поймите, целый поселок Коктебель, он может умереть, потому что сарафанное радио работает, люди едут меньше, жилье здесь уже сдают все дешевле и дешевле, понимаете? А если люди вообще перестанут ехать, то здесь вообще все остановится? Скажут: «Ой, а зачем мы будем делать Коктебель, там туристов все равно нет». Так а откуда они возьмутся-то, туристы эти?».

Ранее в Крыму была представлена концепция реконструкции Коктебеля – ожидалось, что набережную очистят от многочисленных шаманов и забегаловок, возникших здесь в 1990-е при Украине, оборудуют канализацию, которая сегодня стекает из поселка прямо в море.

Интересно, что коммерсанты, которые сегодня имеют собственность на набережной, – владельцы тех самых уродующих Коктебель шалманов, попадающих под снос, должны были получить компенсацию из госбюджета.

Главным лоббистом реконструкции Коктебеля выступал руководитель агентства «Россия Сегодня» телеведущий Дмитрий Киселев, который еще во времена Украины построил в поселке дом.