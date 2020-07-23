23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Политические репрессии, Украина
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Коллеги написали донос СБУ на депутата, выступившего в защиту русских школ


Несколько депутатов Верховной рады Украины написали заявление в СБУ с требованием наказать своего коллегу – экс-спикера МИДа Олега Волошина, выступившего в защиту русских школ.

Соответствующий документ обвиняемый опубликовал у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В заявлении говорится, что в ходе рассмотрения украинским парламентом обращения к международным «партнёрам» с призывом не признавать проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму и Севастополе, депутат позволил себе «непозволительные» высказывания, выступив против закрытия последних русскоязычных школ и заявив, что у Украины нет суверенитета.

Олег Волошин прокомментировал произошедшее на своей странице в соцсети.

«Оказывается, призыв не закрывать последние русскоязычные школы в Украине приравнивается в их буйных головах к покушению на территориальную целостность страны, а возмущение обнищанием нашего народа тождественно «разжиганию национальной вражды», – написал он.


Напомним, накануне под стенами Верховной рады националисты напали на Олега Волошина и облили его зелёнкой.

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