Коломойский для Путина остается прохвостом №1

07.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на многочисленные реверансы украинского олигарха Игоря Коломойского в адрес России, в Москве прекрасно знают, что это за человек, поэтому тайные договоренности с одним из организаторов массового убийства русских в Доме профсоюзов Одессы – маловероятны.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коломойскому никто не верит. Его надо знать, а его тут знают. Если Путин в своих выступлениях когда-то говори: «Это такой прохиндей, который даже нашего Абрамовича обманул», то, наверное, есть какой-то объём информации, которым он владеет.

Коломойский человек достаточно одиозный и циничный. Он может сегодня сказать, а завтра поменять позицию. На мой взгляд, я не вижу каких-либо перспектив (его сотрудничества с РФ – прим. ред.)», – отметил он.

Более того, по мнению Спиридона Килинкарова, одиозный олигарх не имеет в Москве даже достаточно серьёзных связей.

«Его часто обвиняют чуть ли не в сговоре с Россией, но никакого сговора нет, и никаких возможностей контактировать тоже нет. Какие-то контакты с Россией у него возможно, и есть, но на уровне высшего руководства страны – вряд ли есть хоть какие-то коммуникации, которые дали бы ему возможность с кем-либо всерьёз это обсуждать», – резюмировал экс-нардеп.