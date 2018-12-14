Колониальную «демократию» на Украине назвали «достаточно прочной»

14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

На Украине есть громадные проблемы с коррупцией, экономические проблемы, и во всём виновато украинское правительство.

Такое мнение в эфире канала «Прямой» выразил экс-посол США на Украине, директор евразийского центра атлантического совета Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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На вопрос, является ли Украина свободной страной, политик рассказал про прочную демократию в государстве.

«Более или менее да. У вас демократия. Я бы не сказал, что совсем прочная, но довольно прочная», – отметил он.

Также Хербст назвал заявление о том, что «На Украине нет свободы» ерундой, однако указал на ряд других проблем.

«Проблема свободы – это проблема государства. Государство почти повсюду – это громадное существо, которое имеет средство давления на граждан. И в общем в Украине это не проблема. У вашего соседа, России, авторитарная система, там правительство давит на народ. Здесь – нет. Здесь есть проблемы, особенно в области экономики, есть громадная проблема коррупции, и есть проблема с правительством. И это, конечно, влияет на экономическую свободу и экономическое развитие страны. Это – главная неудача украинского правительства сегодня», – резюмировал он.

«ПолитНавигатор» считает необходимым напомнить о преступлениях украинской власти на Востоке Украины, о намерении Верховной Рады ввести смертную казнь, о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года, об убийствах неугодных режиму журналистов.