05.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика
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Колониальный Киев будет строго следовать курсом Порошенко – депутат Рады




Несмотря на смену состава украинского Кабинета министров, Украина продолжает находиться под полным внешним управлением и проводить политику, заданную предыдущим президентом Петром Порошенко.

Об этом по видеосвязи из Киева в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, приходится констатировать, что на Украине ничего не меняется. Пять лет Порошенко кормил украинцев какими-то сказками и обещаниями. И последний год этими сказками и обещаниями украинцев кормит президент Зеленский.

Эта смена правительства, это какая-то рокировка, на самом деле ничего в стране не меняет. На самом деле, речь идёт исключительно о подержании имиджа президента, и для этого происходит вся эта чехарда с назначением министров», – отметил он.

Также украинский депутат уверен, что его страна не имеет суверенитета и продолжает находиться под полным внешним управлением.

«К сожалению, Украина – это страна, находящаяся под полным внешним управлением. Иностранцы, а не украинское правительство, фактически определяют вектор развития страны. Именно иностранцы определяют кадровую политику государства. Ни Порошенко, ни Зеленский не могут изменить эту ситуацию.

Ключевые должности в государстве по-прежнему занимают агенты иностранного влияния. Фактически Украина потеряла суверенитет и самостоятельность, и вся эта история с назначениями, увольнениями и прочее, не имеет ничего общего с развитием страны и с какой-либо перспективой.

На самом деле, «новые лица» или «старые лица» – ничего не значат. Нужно менять не лица, а стратегию развития страны. Люди ждут не новых лиц, и не старых. Люди ждут изменения политики.

Если это изменение будет предложено стране, она начнёт развиваться в совершенно другом направлении, и тогда мы увидим позитивные изменения», – отметил парламентарий.

После чего Ренат Кузьмин подчеркнул, что, несмотря ни на какие изменения в правительстве, Киев продолжит политический курс, заданный предыдущим президентом Петром Порошенко.

«Вчера вновь назначенный премьер-министр сделал прямое и чёткое заявление о том, что политика прежнего премьер-министра Гончарука меняться не будет, и курс движения страны не будет изменён, а будет продолжен.

Это означает, что пять лет правления Порошенко продолжаются, и будут продолжаться дальше. Президент Зеленский продолжает порочную старую политику Порошенко», – резюмировал депутат.

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