Команда Порошенко включила «план Б» и качает тему галицкого сепаратизма

24.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине впору заняться организацией референдума о выходе Львовской области из состава Украины.

Об этом в статье «Свидетели Порошенко: почему Львов станет оплотом сепаратизма» пишут «Известия».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После президентских выборов на Украине впору затевать еще и референдум — о выходе Львовской области из состава страны. Причина — итоги голосования. Только в этой области Украины Петр Порошенко по итогам президентских выборов занял первое место, обойдя Владимира Зеленского. Таким образом, горожане невольно противопоставили себя мнению остальной части Украины», – отмечается в публикации.

Чтобы превратить Львов в свою политическую ставку, полагает газета, Порошенко придётся идти по весьма опасному для Украины пути более радикального отношения к нынешней государственности – начать доказывать, что победивший на выборах Зеленский всё же недостаточно украинец .

«Тем более что Зеленский будет в некоторой степени связан своей должностью, а Порошенко, наоборот, сможет отбросить любую политкорректность. Он и сейчас не очень стесняется — чего стоят одни только мероприятия для его сторонников, где посетителям вовсю прививают осознание собственной исключительности, избранных 25% народа Украины», – обращает внимание издание.

Также авторы указывают на соцопрос, который проводился во Львове сразу после выборов и в котором жителей региона спрашивали о готовности создать собственное государство.

«К исследователям вроде бы начала присматриваться СБУ, но и только, скандал развития не получил. Поэтому не исключено, что опрос — изучение условий для игры на идентичности жителей Львова или даже Галичины в целом. Даже если социологи и ни при чем, команда Порошенко после проигрыша выборов явно включила «план Б» и качает сепаратистскую тему — раз уж не получилось взять всю Украину. Вдвойне забавно, что сейчас этим занимаются этим люди, когда-то сажавшие за «сепаратизм» своих политических противников», – резюмирует издание.

Читайте также: Региональный раскол усугубился: На Украине появился президент Галичины.