Команда Зеленского избавилась от патологического русофоба

12.01.2022  17:41 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Политика, Россия, русофобия, СМИ, Украина
Новости Украины

Руководство 4 канала, недавно сменившего собственника, уволило скандально известного ксенофобскими и русофобскими заявлениями львовского ведущего Остапа Дроздова.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от Слуги народа Алексей Ковалев, купивший канал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство 4 канала, недавно сменившего собственника, уволило скандально известного ксенофобскими и русофобскими заявлениями львовского...

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«4 канал благодарит за работу телеведущего Остапа Дроздову и сообщает о прекращении сотрудничества с ним», – написал Ковалев.

Он также добавил, что «любые провокации, раскалывающие или расшатывающие единство украинского народа, недопустимы».

Напомним, что Дроздов – одиозный журналист, высказывания которого даже были осуждены Национальной комиссией по вопросам телевидения и радиовещания. 4 канал транслируется ООО «ТРК Интеррадио», владельцем которого в конце декабря 2021 стал депутат ВР от партии «Слуга народа» Алексей Ковалев. Канал позиционирует себя как национальный информационно-развлекательный проукраинский канал с якобы взвешенной редакционной политикой.

По мнению директора киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, скупая телеканалы команда Зеленского пытается подавить информационное влияния своих оппонентов, как это делали другие команды, находившиеся у власти в стране ранее.

«Скупка каналов – это естественный процесс. Люди в окружении Зеленского прекрасно понимают силу эфирного слова. Вот они и пытаются, поломать чужие инструменты коммуникации, которые принадлежат к тому же Медведчуку или Порошенко. Очевидно, что и «Пятый канал» и «Прямой» будут закрывать, вопрос лишь в том, когда. Очевидно, что есть определённая система договорённостей в отношении информационного вещания на «1 +1», а сейчас стала актуальной тема с «Украиной 24» – что делать, как этот канал кошмарить?», – сказал эксперт «ПолитНавигатора».

Он напомнил, что ранее на «Украина 24», принадлежащем олигарху Ринату Ахметову, Зеленского хвалили, а потом резко начали поливать дерьмом.

«Поэтому будут приниматься усилия в этом направлении. Но они не приведут к кому-либо серьезному изменению диспозиции. Вряд ли Зеленский готов к какой-то тотальной зачистке медиапространства, к тому, чтобы закрывать телеканалы Порошенко, Ахметова, Пинчука и так далее.
То есть они действуют в общей логике власти. То же самое происходило при Кучме, когда телеканалы тем или иным способом ставили под контроль. То же самое происходило при Януковиче», – добавил политолог.

«Ющенко, надо отдать ему должное, был в этом плане очень либерален, за что и поплатился целенаправленным уничтожением его рейтинга, который старались уничтожить при помощи тех же телеканалов, с одной стороны, Янукович, с другой стороны, Тимошенко. То же самое делал Порошенко. Просто у Порошенко была «борьба нанайских мальчиков» с Медведчуком, а Зеленский понимает, что в такую борьбу он ни у кого не выиграет. Поэтому ему надо играть более однозначно, то есть ломать чужие системы, создавать свои» – сказал Белашко.



Впрочем, вряд ли Дроздов уволен за свои русофобские выпады, поскольку среди однопартийцев Зеленского есть немало людей со схожими взглядами, как, например, депутат Никита Потураев, предлагавший сажать на кол и рубить головы несогласным жителям республик Донбасса.  Более чем очевидно, что Дроздова сгубили его неоднократные нападки на Зеленского, которому русофоб пророчил близкий конец.

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