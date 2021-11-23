Дроздов: На Украине начинается шухер, конец Зеленского близко

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, совершив государственную измену, настроил против себя всех националистов и «патриотов» «незалежной».

Об этом в эфире «4 канала» заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За Зеленским может ходить образ второго Лукашенко, потому что он проводит зачистку, использует силовиков, жёсткая вертикаль власти, продолжение узурпации власти. Такой вариант возможен, но я бы назвал его «выстрелом себе в голову». Потому что у нас такое не проходит. Баннер, который вывесили на Майдане в «день достоинства и свободы», где были Зеленский и Ермак с надписью «Их ложь унижает, защитим наше достоинство». Это и есть новый мотивационный слоган первого возможного даже не протеста, но предупреждение, и это метка» – сказал он.

Кроме того, украинский пропагандист отметил, что Зеленского уже не спасут никакие заявления о «российской угрозе».

«Потому что у Зеленского прикольная тактика: вчера у нас был мир, разведение войск. The Washington Post врёт, никакого наращивания российских войск нет. А сегодня над головами Зеленского и Ермака маячит государственная измена, и началось: «Россия нападёт. Это всё Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля». Эти дешёвые трюки с подменой понятий уже не работают, и грандиозный шухер уже начался. Со времён избрания этого выскочки и фейка Зеленского – президентом реальной страны с реальными проблемами. Это сверхмощный провал, Зеленский облажался. Для него это конец, потому что петлять уже некуда, Зеленского раскрыли на умасленной лжи, которая пахнет государственной изменой», – заключил Дроздов.