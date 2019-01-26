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27.01.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Командование ВСУ довело до суицида бежавшего с поля боя «воина света»

Представители командования бригады и батальона ВСУ устроили «тёмную» своим бойцам из-за провала диверсионной вылазки к позициям ДНР.

Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале недели боевики из 79-й бригады на Мариупольском направлении уже предприняли боевую вылазку, которая с треском провалилась. Трое боевиков постыдно бежали, один попал к нам в плен и дает признательные показания, которые полностью подтверждают наши опасения», – напомнил Безсонов.

«Бежавшие с поля боя боевики были подвержены значительному моральному и психологическому давлению со стороны командования бригады и батальона из-за провала вылазки. В конечном итоге, один из них не выдержал этого прессинга и 24 января покончил жизнь самоубийством», – рассказал представитель НМ ДНР.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее начаштаба одного из украинских батальонов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и задушил своего подчиненного, после чего покончил жизнь самоубийством.

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