Пьяный майор ВСУ задушил солдата и совершил суицид

25.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Начальник штаба одного из батальонов ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и задушил своего подчиненного, после чего покончил жизнь самоубийством.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жертвами последствий конфликтов между украинскими боевиками на почве злоупотребления спиртными напитками становятся как рядовые, так и офицеры. Так, 18 января в украинских СМИ появились сообщения о том, что в жилом доме в н.п. Калиново обнаружены два труппа украинских боевиков.

Украинское командование всячески пытается скрыть обстоятельства произошедшего. Несколько раз менялись версии произошедшего. Сначала обвинялись какие-то злоумышленники, чуть-ли «не вражеские диверсанты». Позже следствие опровергло эту версию. Последняя версия – «несчастный случай.

Специально для украинских сыщиков сообщаю причины их смерти. Вечером 17 января начальник штаба одного из батальонов 57-й мотопехотной бригады распивал спиртные напитки с подчиненным солдатом. В ходе пьяной ссоры, майор вооруженных формирований Украины нанес множество ударов по голове своему собутыльнику, после чего задушил его», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По словам Эдуарда Басурина, украинский «офицер» осознал произошедшее только на утро следующего дня и не нашел иного выхода, как совершить самоубийство.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали об аналогичном инциденте, однако тогда погибший от рук своего пьяного сослуживца военнослужащий ВСУ в итоге оказался «героем», погибшим якобы в результате обстрела со стороны военнослужащих ДНР.

Также вчера стало известно о происшествии, когда бойцы ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой пострадал детский сад.