Командующий ВМСУ снова пугает Россию ракетами

12.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина никогда не сможет соревноваться с возможностями России в военно-морском флоте, а потому делает ставку на асимметричные действия.

Об этом на форуме Ukraine 30 заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам контр-адмирала, поэтому упор должен делаться на береговые ракетные комплексы и «гибридное» противодействие на море.

«В среднесрочной перспективе мы предусматриваем обретение способностей ВМС в ближней морской зоне. Это 200 миль от берега Украины. Для этого мы должны иметь соответствующие принципы. Это, в первую очередь, асимметричность действиям противника, который имеет преимущество. Мы, конечно, понимаем, что никогда не будем в паритете с РФ. Потому мы должны выбрать такой путь, который будет удовлетворять выполнение наших задач.

Во-вторых, это беспрерывное присутствие на море, что даст возможность нам обеспечить экономические национальные интересы в зоне нашей ответственности. Основным сдерживающим фактором на море должно стать ракетное оружие, которое уже сейчас будет поступать в ВМС…

Учитывая все принципы, мы рассматриваем основные направления – это обретение способности надводными силами ВМС, формирование и обретение способности береговых ракетных артиллерийских войск. Морская пехота должна перейти на единый образец бронированной техники, которая удовлетворяет требования морской пехоты, морская авиация должна обрести способности по освещению надводной обстановки и применения в море, включая совместно с кораблями ВМС, а именно, палубной авиации», – заявил Неижпапа.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Неижпапа заявил, что украинская армия и флот готовятся к чреватой большими потерями полномасштабной войне с РФ, а также пригрозил ракетными ударами по Севастополю.

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