Командующий ВМСУ грозит российскому флоту турецкими беспилотниками

16.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина не в состоянии достичь военного паритета с Россией на Черном море, а потому будет отвечать асимметрично, используя новейшие технологии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Украинформу» заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа.

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По его словам, в течение последних семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота РФ увеличен на 45%. Также он сокрушается, что ЧФ серьезно усилился крылатыми ракетами «Калибр».

«Кроме того, количество боевых самолетов [в Крыму] увеличено в 3,5 раза, а вертолетов – в 9 раз, количество танков достигло около 40 единиц, количество боевых бронированных машин увеличено в 6 раз, ракетных систем залпового огня – увеличено в 6,5 раз. Развернута система противовоздушной/противоракетной и противокорабельной обороны. А количество военнослужащих увеличено в 3 раза и превысило 40 тыс. человек», – говорит Неижпапа.

По его словам, «РФ превратила АР Крым в мощнейшую военную базу».

При этом он признает, что боевые возможности России и Украины на Черном море несопоставимы, но говорит, что «стоит задача не получения паритета на Черном и Азовском морях», а «предупреждение агрессии со стороны РФ за счет новых технологий, в том числе ракетных и беспилотных комплексов».

«Учитывая вызовы современности, экономическую составляющую и короткие сроки приобретения возможностей, для сдерживания агрессии РФ Военно-Морские Силы ВС Украины должны отвечать следующим подходам и принципам: асимметричности действий против преобладающего противника; наличию ракетного оружия как главного фактора сдерживания на море; непрерывному присутствию в важных (критических) районах национальных интересов; полной осведомленности с ситуацией на море, в том числе в подводном пространстве», – сказал командующий ВМСУ.

Он также упомянул концепцию ВМС ВСУ.

«Как и в большинстве цивилизованных стран, среди приоритетов – переход на беспилотные ударные комплексы и другие автоматизированные (роботизированные) платформы. Нами рассматривается вопрос использования беспилотных комплексов и систем для освещения обстановки, в том числе подводной, поражения противника и борьбы с минными угрозами и тому подобное», – резюмировал Неижпапа.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Неижпапа заявил, что ВМСУ нужно уничтожать российские корабли.

Также он угрожал рейдами американских катеров к российским берегам.

Кроме того, командующий ВМСУ сообщил, что Украина готовится к полномасштабной войне с Россией и готова нанести ракетный удар по Севастополю.