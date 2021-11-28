Комаровский в эфире телеканала Ахметова заверил, что не продался Ахметову

Новости Украины

Доктор Евгений Комаровский уверяет, что его недавнее признание с Дмитрием Гордоном о глубоком разочаровании поддержкой Владимира Зеленского не является следствием того, что их перекупил олигарх Ринат Ахметов, воюющий с президентом.

Об этом Комаровский сказал в эфире телеканала «Украина 24», принадлежащего Ахметову.

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«Говорят: Комаровскому Зеленский дал кучу денег, а потом пришёл Ах.. ах, какой человек, и дал ему больше денег. Причём, это человек публичный говорит такую чушь. Я понимаю прекрасно, что в любой нормальной стране я должен позвонить своему адвокату и сказать – ну, реши этот вопрос. Понимаете, у нас в стране института достоинства нет. Любого человека можно оболгать, публично оскорбить, и ничего с ним не будет», – изобразил возмущение Комаровский.

Интересно, что, когда показали сюжет, где Зеленский во время недавней пресс-конференции назвал лиц, попавших под санкции Совбеза, «особями», которых нельзя назвать людьми, Комаровский неожиданно встал на сторону президента.

«Это эмоционально, я считаю, что это просто эмоционально. Президент устал, не сдержался. Понятно, что как президент он не имеет на это право, но как врач я его очень понимаю. …Это публичное выступление, на тебя смотрит сорокамиллионная страна, очень сложно в такой ситуации – не сдержаться. Человек не сдержался. Мне это не нравится, но я это понимаю, эту реакцию», – говорил медик.

Напомним, ранее Комаровский и киевский пропагандист Дмитрий Гордон вдвоём посетовали, какие они «лохи» вместе с 73 процентами украинцев, что поверили и проголосовали за Владимира Зеленского. Известный своими жёлто-синими усами украинский певец Сергей Файфура сразу же сложил об этом песню.