Появилась песня «Лохи», посвященная Гордону и Комаровскому

Новости Украины

Заявление популярного украинского педиатра Евгения Комаровского киевскому журналисту Дмитрию Гордону, скандально известного антироссийской пропагандой, о том, что они, как и проголосовавшие за Владимира Зеленского 73 процента украинцев – «лохи» , нашло творческое отражение.

Так, в своём видеоблоге опубликовал песню «Лохи» украинский музыкант Сергей Файфура, получивший известность благодаря своим желто-синим усам , воспеванию майдана и бандеровского режима, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом певец в своём произведении поставил под сомнение искренность заявлений Комаровского и поддержавшего его Гордона, а также сделал акцент на национальности героев произведения.

«Скажите, доктор, дела наши так плохи? Шоб я так жил! Мы с вами таки лохи. Вот так послушаешь и видишь, что умора, Когда стебутся два потёртых мухомора. Так, ёлы-палы, знай богатый и бедняк, Нитками белыми то шитый разводняк.

Неужто лохи? Гоцы-поцы, вот непруха!

А между нами – то гешефт и заказуха», – спел Файфура.

После этого он начал придурковато хихикать.

Напомним, ранее он словами «Аллах Акбар» воспел якобы применение на Донбассе ударного турецкого беспилотника «Байрактар».

Файфура также известен многими произведениями подобного жанра, среди которых певец рассыпается в благодарностях ВСУ за то, что в Киеве покупают хлеб не за русские рубли, а также звучат откровенные угрозы в адрес президента Зеленского, если тот осмелится выполнять «формулу Штайнмайера».

В то же время у «артиста» есть и печальные песни, например, о том, что после майдана вместо евроинтеграции украинцам приходится ехать «мыть задницы в Европе дедам».