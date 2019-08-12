Коммунисты останутся у руля третьей столицы России

12.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверенно обходит своих оппонентов в рейтинге кандидатов на пост руководителя города.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Институтом политики и технологий в период с 31 июля по 4 августа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В телефонном опросе приняли участие 800 жителей Новосибирска старше 18 лет. Данные исследования показали, что за кандидата от КПРФ, действующего мэра города Анатолия Локтя готовы проголосовать 45% избирателей. Ближайший его конкурент – координатор новосибирского штаба Навального Сергей Бойко может заручиться лишь 9% голосов избирателей.

У представителя ЛДПР Евгения Лебедева 7%, у Натальи Пинус из «Российского общенародного Союза» – 5%. «Справедливая Россия» в лице Виктора Козодоя набирает лишь 3%. Остальные кандидаты набирают два и менее процента голосов.

«Объективно, у Локтя нет никакой серьезной альтернативы, он представляет оппозиционную партию, при этом на таких людей у нас сейчас большой спрос. Мы это видим по тем рейтингам, которые получают представители КПРФ на региональных выборах. То, что оппозицию Локтю составляет, в первую очередь представитель Навального Бойко, говорит о том, что никакой системной альтернативы мэру-коммунисту нет и быть не может.

В то же время вряд ли кто-то в здравом уме и трезвой памяти может допустить то, что быть мэром третьей столицы России, третьего города страны мог бы представитель несистемной оппозиции. Это не представляется возможным, тем более, мы знаем Бойко по ряду неоднозначных заявлений. Скорее, он выступает в роли клоуна, который призван саккумулировать протестный электорат», – заявил в комментарии «ПолитНавигатору» российский политолог Олег Бондаренко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Новосибирский обком КПРФ выдвинул действующего мэра города Анатолия Локтя кандидатом на должность градоначальника.

Он имеет высокие шансы выиграть избирательную кампанию и остаться на должности на второй срок.